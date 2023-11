Mazón acull dues propostes de Compromís per a atraure'l als pactes

"Fins que l'infern es gele", ha dit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que estarà intentant aconseguir uns "grans acords" sobre l'agenda valenciana amb l'oposició. I més enllà de les reiterades mencions a la "mà estesa" i al fet que la seua "determinació és permanent", el cap del Consell ha anunciat l'assumpció de dues mesures proposades per Compromís per a aconseguir que els valencianistes, l'únic grup parlamentari que no va acudir a la ronda de contactes d'esta setmana, s'assenten a negociar.

La cita a un dels aforismes de Joan Fuster, intel·lectual de capçalera del valencianisme polític, ha sigut solament la part simbòlica amb la qual Mazón ha tractat d'acostar postures amb Compromís i, més en concret, amb el seu síndic, Joan Baldoví. Res com compartir referències literàries per a menjar en el mateix plat. No obstant això, la política va d'accions i en estes és on el dirigent del PPCV ha volgut incidir anunciant la retirada de dues esmenes sobre À Punt sobre la composició del seu Consell Rector i la inclusió en la llista d'acords la convocatòria de la Comissió Consell-Corts sobre el finançament autonòmic.

Mazón, que en acabar el seu discurs s'ha acostat a l'escó de Baldoví i li ha entregat la carpeta amb la proposta d'acords que li haguera donat si haguera anat a la reunió, ha acceptat convocar la comissió parlamentària esmentada per a tractar el finançament autonòmic. "No em sembla malament eixa comissió Corts-Consell", ha indicat, al mateix temps que ha assegurat que este punt ja es troba en la llista de propostes traslladada, incidint en el fet que el seu objectiu és reunir-se. "Si no li agrada ací o en el despatx, me'n vaig a Sueca, me'n vaig on siga", ha incidit.

L'altre punt sobre el qual el PP vol construir un pont per a aconseguir proximitat amb Compromís és l'eliminació de les dues esmenes de la Llei d'acompanyament sobre À Punt, una doble modificació que el mateix Baldoví va citar en la tribuna de les Corts com a exemple de coses que dificulten el pacte. "Si no li agraden, m'oferisc a retirar-les", ha assenyalat Mazón en la seua intervenció. Minuts després, el grup parlamentari del PP, que les va presentar, confirmava que les retiraran.

Sense canvis en Compromís

Mentrestant, es modificaven les majories necessàries per a triar els cinc representants del Consell Rector triats per les Corts. Abans eren necessaris tres cinquens de l'hemicicle, amb el canvi, es passava a la majoria absoluta. També s'afegia un lloc per a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució que hui dirigeix el PP. Esta doble proposta va ser qualificada per l'oposició d'intent "d'assalt polític" de populars i voxistes a l'ens.

L'anunci d'esta retirada ha sigut celebrat per socialistes i valencianistes, encara que estos últims han assegurat que no canviaran la seua postura. Baldoví ha assegurat que mantenen la seua postura expressada esta setmana i ha reclamat que si el PPCV vol un acord sobre l'agenda valenciana, es convoque un ple extraordinari i la comissió "Consell-Corts". També ha demanat que primer "s'aclarisquen" PP i Vox dins del Consell sobre els assumptes de l'agenda valenciana. "I després, parlarem", ha afegit.