Moció de censura hui a Montserrat: el PP i Vox arrabassen l’alcaldia al PSPV

Montserrat protagonitzarà hui la primera moció de censura de la present legislatura a la Ribera i una de les més primerenques a la Comunitat Valenciana. A les 12.00 hores està convocat el ple extraordinari que posarà fi a vint anys d’alcaldia, en dues etapes separades, del socialista Josep Maria Mas. El Partit Popular es farà amb l’executiu de la localitat amb el suport de Vox i d’un grup independent (Aigua) que, en la legislatura passada, va governar al costat del PSPV.

Mas va ser investit alcalde de Montserrat fa a penes mig any per a dirigir, juntament amb Compromís, un govern en minoria que esperava aconseguir acords clau de gestió amb la resta de forces polítiques per a garantir l’estabilitat del consistori. No obstant això, fa dues setmanes, el PP, Vox i els independents van presentar una moció de censura que, en el dia de hui, permetrà als populars accedir a l’alcaldia.

La decisió ha generat un profund malestar en el PSPV, que ha acusat el Partit Popular d’actuar de manera “cínica i hipòcrita” a Montserrat i de repetir els passos ja seguits en la Diputació de València, en ajudar-se d’un grup independent per a facilitar l’accés de l’extrema dreta a un òrgan de govern.