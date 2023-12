València reactiva les llicències exprés mitjançant les entitats externes

El regidor de Desenvolupament Urbà, Juan Giner, ha donat compte, este matí, de la situació de l’embossament de les llicències d’activitat i obres a l’Ajuntament de València, que s’han reduït de manera global un 20% respecte als 22.500 expedients de tota mena que, segons l’auditoria realitzada pel PP, hi havia al setembre.

En coherència amb el pla de xoc anunciat per Giner i basat en una reorganització dels recursos humans, la revisió de les ordenances i la col·laboració publicoprivada, el regidor ha explicat que s’ha donat una instrucció per a “aclarir les regles del joc” i incentivar que els particulars, empreses o ciutadans, acudisquen a les entitats col·laboradores, aproximadament una dotzena a València, per a tramitar les seues llicències d’activitat i obres. Els particulars podran, així, obtindre llicències en un mes. La clau, ha detallat Giner, és que els funcionaris han rebut instruccions que posteriorment només es revisarà que l’entitat col·laboradora està certificada i que s’han complit tots els passos del procés de tramitació.

Una altra de les instruccions donades és la de respondre en tres dies a les sol·licituds de declaracions responsables. Això suposa un “canvi de cultura” en la tramitació de llicències basat en una major confiança i equiparable al procediment de la declaració de la renda, ha dit Giner. El nou govern del PP i Vox vol impulsar, així, la coordinació publicoprivada amb les entitats col·laboradores en matèria urbanística, ambiental i d’espectacles públics (les denominades Ecuv, Oca i ECMCA), en els procediments de tramitació, concessió de llicències i altres títols habilitants urbanístics o d’activitat.