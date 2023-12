Sánchez tria Rebeca Torró i Arcadi España com a secretaris d’Estat

Salt del Grup Socialista a les Corts al Govern d’Espanya. La síndica del PSPV a les Corts, Rebeca Torró, i el síndic adjunt, Arcadi España, seran nous secretaris d’Estat d’Indústria i Política Territorial, i ocuparan, així, el segon escaló en l’executiu central, segons s’aprovarà este dimarts en el Consell de Ministres. Torró i España entrarien a formar part dels departaments que dirigeixen Jordi Hereu i Ángel Víctor Torres.

Segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat fonts del PSPV, Torró i España seran nomenats secretaris d’Estat este dimarts, la qual cosa obligarà a produir canvis en el grup parlamentari, en el qual tots dos exercien les principals tasques de direcció i portaveu. Tots dos són pròxims al líder del PSPV, Ximo Puig, com es demostra la seua posició actual a les Corts i el seu passat en l’executiu autonòmic. España, de fet, va ser cap de gabinet de Puig en la primera legislatura al Palau de la Generalitat.

Els dos dirigents compten amb experiència de gestió en les dues matèries que ara duran a terme en el govern central pel seu passat en el Consell durant l’anterior legislatura. España va ser conseller de Política Territorial abans d’assumir la cartera d’Hisenda. Al capdavant d’esta àrea el va succeir Torró, que prèviament havia sigut secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Torró va sonar anteriorment per a entrar en el Govern després del seu paper en la instal·lació de la gigafactoria de Sagunt.

Directora general de Carreteres

L’aterratge de Torró i España no serà l’única que es confirme este dimarts des del PSPV. A ells se sumaria en el govern central Rosa Obrer, que va ser directora general de Carreteres amb el Botànic, i que s’incorporaria com a directora general al Ministeri de Transports, també com a responsable de Carreteres. Este dimarts també està previst que es ratifique el nomenament d’Ángel Contreras com a nou president d’Adif.

Amb estos nomenaments, el PSPV amplia la seua quota en el Govern d’Espanya, un dels objectius en els quals treballaven els socialistes valencians. Especialment després que la conformació d’este nou executiu deixara Diana Morant com l’única representant del Consell de Ministres. En la passada legislatura, la federació valenciana dels del puny i la rosa va tindre una desena d’alts càrrecs, encara que entre ells no hi havia cap secretari d’Estat, que tenen més perfil polític.