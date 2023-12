José Danvila: “El Llevant té 107 milions de deute: 82 a llarg termini, i 25, a curt”

Quatre mesos després de ser el més votat dins del Patronat de la Fundació per a establir un full de ruta cap a la viabilitat econòmica del Llevant, José Danvila va enfrontar-se a la seua primera roda de premsa des que va accedir a la gestió del club. Per a molts, més tard del que deuria, però l’empresari va demanar comprensió. “Estos tres mesos han sigut molt complexos. Hem treballat de manera profunda la situació del club. Les presses no són aconsellables i cal fer les coses amb calma”, va dir. No obstant això, el valencià, aprofitant l’aparador després d’un llarg període en l’ombra, va voler demanar disculpes a l’afició per haver sigut part del Consell anterior, encara que es va presentar davant dels seguidors i accionistes com el remei cap a l’equilibri financer. “És just demanar disculpes a accionistes i socis per haver sigut de l’últim Consell, però ara vull ser part de la solució”, va seguir.

Enmig d’una crisi com poques es recorden a Orriols, i submergits en un escenari en què la màxima preocupació resideix en quines són les vertaderes dimensions del forat, l’interrogant per resoldre va ser la quantitat de deute que té el Llevant. Danvila la va revelar, a més de desgranar els diners que ha de retornar tant a llarg com a curt termini. “El club té 107 milions d’euros de deute, 82 a llarg termini, entre els quals hi ha la inversió en la cúpula. Hi ha els 52 milions amb CVC, que no es contempla en deute com a tal, ja que tots els clubs estan fent ús d’això per a les inversions a futur. Són unes quantitats que es van reduint cada any amb altres ingressos. El deute a curt termini és de 25 milions, que és el que més ens acuita”.

Malgrat això, el Llevant ja va començar a solucionar deutes gràcies a la injecció inicial de capital que l’empresari va introduir en les arques del club, de deu milions, a mitjan mes d’octubre. “Queden uns 4-5 milions d’euros. No només són pagaments, també hi ha ingressos pendents, com per Bardhi i algun altre jugador, a més d’altres àrees”. No obstant això, el pla està traçat des del desafiament d’esquivar una ampliació de capital, ja que la seua conseqüència seria que la Fundació, a la qual vol fer partícip, perdria la seua massa accionarial, mentre es renegocien impagaments a curt termini després de donar la garantia que seran abonats. Fins i tot, amb l’Ajuntament de València. “Actualment hi ha 15 milions meus. En el moment en el qual hi poses capital, ja tens diners per a afrontar els deutes. A curt termini, no pots pagar els 27 milions, però sí que els pots ajornar, com ha ocorregut amb Gedesco, garantit mitjançant ingressos futurs amb cobraments de futbolistes. No podem cometre l’error la Fundació que no en siga partícip i esta hi tindrà una part activa, per exemple, amb la incorporació d’un conseller independent. Jo tinc un Consell no remunerat, però sí professionalitzat”, va comentar.

Al fil de la valoració sobre el control del 30 per cent accionarial i la necessitat de tresoreria abans del 30 de juny de 2024, José Danvila va explicar que “BDO ha efectuat el procés, amb un valor atorgat de 135 euros l’acció. Quant a tresoreria, tal vegada ens fan falta més diners, però la Fundació i jo volem que la primera prevalga com a accionista majoritària. Són 15 milions els que aportarem i que eixos últims 5 milions es reinvertisquen. Hi ha unes fites perquè es puga jugar eixa partida”. Malgrat això, l’empresari vol tocar de peus a terra i no pensar en un ascens a l’elit en un pla projectat a cinc anys vista. Busca la viabilitat econòmica en el context actual, alhora que assumeix que les seccions del club, inclòs el femení, malgrat els seus últims èxits, hauran d’aprimar el seu pressupost. “Faig referència a eixos cinc anys com un plantejament. No es pot pensar un plantejament principal que pujarem, però sí estabilitzar financerament i saber on estem. Cada euro serà per a potenciar el primer equip amb la condició de pujar a Primera Divisió. No podem projectar partint d’una situació irreal. Qualsevol Llevant ‘addicional’ que no siga sostenible pels seus propis recursos, haurà de desaparéixer. Hem de prioritzar i tots els recursos destinar-los al primer equip. Si el futbol sala pot sostindre’s amb patrocinadors i altres ingressos, el mantindrem. El Llevant UE Femení requerirà una reducció de pressupost important”, va asseverar l’empresari en la seua intervenció.