El PSPV d’Alaquàs exigeix la dimissió del regidor de Vox Jesús Taberner

L’agrupació socialista d’Alaquàs manifesta la seua condemna més absoluta a les paraules abocades pel regidor de Vox Jesús Taberner en el ple de novembre, en les quals va dir comprendre per què un home deia “puta” i “zorra” a la seua dona, justificant-les en el fet que hi ha dones meravelloses i d’altres que no ho són. “El senyor Taberner no pot seguir ni un minut més en el seu càrrec: exigim la seua dimissió amb caràcter immediat”, assenyalen els socialistes en un comunicat.

“És l’hora que PP i Compromís es desmarquen del pacte ocult que mantenen amb Vox per a frenar les polítiques progressistes del Govern socialista”, adverteixen, en al·lusió a algunes mocions aprovades conjuntament pels tres partits com la de la baixada de l’IBI en el mateix ple. Això no obstant, des de Compromís Alaquàs també han emés un comunicat de condemna a les paraules del regidor de Vox, que van qualificar de “dura agressió verbal” contra les dones. En el comunicat socialista, afirmen que, amb estos fets, es constata que “entre el negacionisme i la justificació hi ha una línia molt fina i que tots dos tenen la mateixa base: el masclisme. I les paraules del senyor Taberner en són un clar exemple. Però les dones ja fa temps que van dir que ‘s’ha acabat i no ens detindrem’”, reiteren. És per això que, des de l’agrupació local del PSPV d’Alaquàs, “demanem a totes les forces polítiques fermesa en el rebuig als discursos negacionistes de la violència masclista, perquè el silenci n’és còmplice, perquè, com en este cas, acaben justificant-la, alimenten el masclisme, empoderen els maltractadors i posen en perill a totes les dones”, conclouen.