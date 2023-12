Compromís defensa seguir en Sumar, però li demana a Díaz no competir en les eleccions valencianes

La història no es repeteix, però a vegades rima. I més en política. I especialment, en l'esquerra. En 2015, els quatre diputats de Compromís, que havia acudit en coalició amb Podemos, es van integrar en el Grup Mixt per no poder formalitzar un grup valencià propi (cosa que estava en el pacte amb els morats). Huit anys després, el procés és al revés i és el partit dels cercles el que abandona un grup en el qual està Compromís per a anar-se'n a l'espai en el qual els valencianistes han estat en els últims anys, una eixida davant la qual la coalició es blinda.

Compromís seguirà en el Grup Plurinacional Sumar al Congrés. Fonts dels valencianistes en el grup parlamentari del Congrés marquen distàncies amb la situació de Podem i fins i tot tracten de restar-li dramatisme. "No era una cosa desitjable, es podia haver fet millor, però som dos partits diferents; no es trenca res", expliquen fonts pròximes a la portaveu adjunta Àgueda Micó. El seu company de bancada, Alberto Ibáñez, lamenta l'eixida, però demana no aprofundir en l'assumpte perquè "només genera desafecció", missatge similar al de Yolanda Díaz.

Així, segons admeten diferents veus de la coalició, la porta travessada per Podemos cap al Grup Mixt no és una opció per als taronges. Malgrat que en el magma sempre regirat de les xarxes socials hi haja militants dels taronges que envegen la visibilitat i autonomia que tenen partits com el BNG (paraules a les quals Podem ha apel·lat en la seua marxa), eixir-se'n del Grup Plurinacional de Sumar no està damunt de la taula. Almenys, sempre que es complisquen els acords.

Totes les fonts consultades en Compromís per este periòdic descarten que existisca el debat de prendre el camí cap al Grup Mixt ni que hi haja motius justificats per a això. "Estem còmodes en un espai plurinacional on totes les veus són escoltades i protagonistes"; "no tenim motius per a eixir-nos-en" o "ara mateix no hi ha debat, tenim un acord signat" són algunes de les opinions de dirigents de la coalició valencianista qüestionats, encara que en totes acaba apareixent la locució adverbial "de moment".

Eixe "de moment" se supedita al compliment dels acords, segons assenyalen fonts de l'executiva de Compromís. I estos no sols se circumscriuen a les mesures del Govern sobre l'agenda valenciana (sobre la qual també reclamen fer passos), sinó també que es mantinga Compromís com la "referència" política d'este espai a la Comunitat Valenciana, cosa que es concreta, per escrit, en el fet que la plataforma de Yolanda Díaz no competisca en unes autonòmiques ni es desenvolupe en este territori.

"Haver desaparegut"

"Si feren un procés d'implantació a la Comunitat Valenciana, ens ho hauríem de pensar", avisa una font de la direcció de Compromís. De moment, expliquen, "s'estan complint" els pactes, encara que comença a haver-hi moviments a Alacant (vinculats als Mollà), motiu pel qual en la coalició estan "vigilants". Sumar va constituir la seua primera executiva provisional el cap de setmana i en esta no està Compromís, una evidència d'una "acció deslligada".

Malgrat que no arriba a motiu de ruptura, en la coalició valencianista sí que hi ha un cert lament per haver "desaparegut" en els principals debats al Congrés. Cap dels dos diputats de Compromís va intervindre en la sessió d'investidura ni tampoc va signar un acord bilateral amb el PSOE, qüestions que sí que van fer els únics diputats de BNG i Coalición Canaria i que també va fer la legislatura passada el llavors únic representant de Compromís, Joan Baldoví.

"No estàvem acostumats", indiquen fonts del grup de les Corts que, no obstant això, admeten que la situació tampoc seria senzilla per als dos diputats si se n'anaren al Grup Mixt. No obstant això, en la direcció defensen que l'aposta és a llarg termini amb el càrrec de portaveu adjunt que exerceix Àgueda Micó, i que permet presentar iniciatives sense supervisió, un dels assumptes que precisament va assenyalar Podem com a motiu per a la seua marxa del Grup Plurinacional de Sumar.