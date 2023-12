Els hostalers de Russafa preveuen un 15 % més de facturació este mes

Els hostalers de Russafa preveuen facturar este mes de desembre un 15 % més que el de 2022, segons dades recopilades per l'Associació per una Hostaleria de Russafa (Al Balansí). Una xifra que segueix la tendència alcista de l'any passat respecte a 2019 i que el col·lectiu atribueix a les bones dates de calendari festiu d'enguany, marcat pel pont de la Constitució, i als sopars i menjars d'empresa o grups d'amics, que tindran el seu “plat fort” este cap de setmana i el del 15 i 16 d'este mes.

Sobre esta mena de celebracions, les dades aportades pels locals sobre les perspectives de la campanya de Nadal de 2023 mostren que estes s'han diversificat quant a tipologia de grups i dates.

Així, el 33,33 % dels establiments assenyala que el grup majoritari és dels mateixos treballadors que organitzen els sopars o menjars entre els i les companyes de treball, el 25 % indica que és el d'empreses que organitzen els sopars o menjars, el 20,83 % assenyala que està format per grups de companyes o companys d'activitats extraesportives, culturals o altres, i amb el mateix percentatge, el 20,83 %, assenyala que són els dels grups de retrobaments d'amigues i amics.

Sobre l'inici de la campanya de sopars o menjars d'empresa, enguany també s'han avançat, com ja va succeir l'any passat. El 41,65 % indica que va començar la setmana del 27 de novembre al 3 de desembre, el 25 % assenyala que la setmana del 4 al 10 de desembre, el 16,77 % indica que la setmana de l'11 al 17 de desembre, el 8,33 % diu que la setmana del 18 al 24 de desembre. Un 8,33 també assenyala que la campanya va començar abans de l'última setmana de novembre.

Respecte a la tipologia de menú, la majoria trien entre les diferents propostes del local, seguides pels menús a la carta i els personalitzats d'acord amb el pressupost del client.

Així mateix, la mitjana de comensals o públic que assisteix als locals és de 13 persones i el 63,15 % procedeix de la ciutat de València, el 31,57 % de municipis de la província i un 5,2 % d'altres comunitats autònomes.

El tardeo es consolida en els locals d'oci

Segons els establiments preguntats, els sopars de Nadal continuen sent l'opció prioritària, però els segueixen de prop els dinars, ja que el 44,44 % dels bars i restaurants asseguren que serveixen més sopars i el 33,33 % que per igual. En el cas dels locals d'oci, també es consolida el tardeo, ja que 1 de cada 3 pubs o discoteques preguntats indiquen que esperen per igual públic de dinars d'empresa a les vesprades que de sopars a la nit.

L'informe de l'associació també recull l'impacte en matèria d'ocupació. En este sentit, el 61,54 % dels establiments augmentarà la seua plantilla durant el mes de desembre. Més concretament, el 46,15 % contractarà entre 1 i 2 treballadors extra i el 15,38 %, entre 2 i 3 persones.

Russafa, com a barri de referència i responsable

Per a Al Balansí, la varietat d'oferta gastronòmica, cultural i d'oci de la zona, i el fet de ser un barri cèntric amb una bona connexió de transport públic, fa que siga una de les principals zones triades per a les celebracions nadalenques. Per això, ha llançat una campanya, amb el lema “Comparteix el Nadal a Russafa, respectant la convivència al barri””, per a visibilitzar-ne l'atractiu i llançar, al seu torn, missatges de conductes cíviques entre el públic.