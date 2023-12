Mazón exigeix a Sánchez una proposta "seriosa" en finançament que "desagreuge" la Comunitat Valenciana

El cap del Consell, Carlos Mazón, ha rebutjat valorar l'oferta llançada pel president del Govern, Pedro Sánchez, al PP d'Alberto Núñez Feijóo per a explorar grans pactes d'Estat, entre els quals està la reforma del sistema de finançament, fins que els detalls estiguen per escrit. Mazón ha retret la inconcreció del dirigent socialista sobre este tema i li ha exigit desenvolupar una proposta "seriosa" i "per escrit" sobre el nou mecanisme de repartiment abans de fixar posició. En tot cas, el president ha situat com a requisit bàsic que el nou sistema "desagreuge" la Comunitat Valenciana, el territori pitjor finançat del país.

"El sistema de finançament que va pactar el PSOE amb ERC ha sigut nefast per a la Comunitat Valenciana, nefast. Dic el de sempre: que se'ns ha de compensar, que se'ns deu diners. Hi ha d'haver un sistema tant de compensació com, el més important, un nou esquema, un nou finançament, que faça que a Espanya deixe d'haver-hi guanyadors i perdedors", ha recalcat el líder del Consell abans de posar l'accent que "qui més ha perdut" per eixe sistema, caducat des de 2014, és la Comunitat Valenciana.

Mazón, que tampoc ha entrat a valorar altres propostes recents com la possible condonació de part dels deutes autonòmics precisament per no conéixer la lletra xicoteta, ha declinat també parlar d'esta mà estesa de Sánchez sobre finançament: "Deixaré de parlar sobre perspectives que encara no sabem sobre la base de teletips o a declaracions de no sé qui. Quan hi haja una proposta, si és que n'hi ha, seriosa i que desagreuge per fi la Comunitat Valenciana, ens hi pronunciarem", ha dit.

Així i tot, el president ha tornat a prometre que serà reivindicatiu en este assumpte i que el seu executiu posarà "línies roges" quan s'òbriga eixe meló a escala nacional: "Som els últims i això s'ha acabat. Se'ns deu tot un sistema i això és absolutament irrenunciable. A partir d'ací, si hi ha alguna proposta seriosa, que ens la traslladen", ha insistit.

"Cansats" d'esperar a Hisenda

El president ha assenyalat que en l'autonomia estan "cansats" d'anuncis "poc seriosos" del Govern sobre el finançament. En eixe sentit, ha esmentat l'"esquelet" de finançament que va proposar en 2021 l'executiu central a la Comunitat Valenciana i que ha fet 2 anys sense complir-se esta setmana passada. "Mai millor posat eixe nom, perquè l'esquelet era encara pitjor que el sistema ja paupèrrim que tenim ara mateix", ha criticat.

"Vull que siguen seriosos, que se'ns convoque, que se'ns plante damunt de la taula un estudi seriós que desagreuge la més agreujada de totes, que escandalosament ha sigut la Comunitat Valenciana. En el terreny de les especulacions, crec que ja estem farts de moure'ns. Vull certesa, vull compromís i vull desgreuge urgent a la Comunitat Valenciana i per escrit", ha resolt Mazón.