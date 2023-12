El PSPV de l'Horta Sud exigeix la destitució dels edils de Vox Alaquàs i Xirivella

L'executiva comarcal del PSPV de l'Horta Sud manifesta la seua més absoluta condemna a les paraules abocades per l'edil de Vox d’Alaquàs Jesús Taberner en el ple de novembre, en les quals va dir comprendre per què un home deia puta i zorra a la seua dona, justificant-se en el fet que hi ha dones meravelloses i altres que no ho són.

Per als i les socialistes de l'Horta Sud, amb estos fets es constata que “les paraules del senyor Taberner són un clar exemple de masclisme, que ara més que mai no hem de tolerar.” Per això, s'uneix ja a la petició del PSPV Alaquàs de demanar la dimisió de l'edil. Així mateix, demanen també que es reprove el primer tinent d'alcalde de Xirivella i edil de Vox, Santos Santiago, per compartir en les seues xarxes socials un “vergonyós” cartell en el qual s'anima a participar en una protesta davant la seu dels socialistes a Ferraz la nit de Cap d'Any amb la frase: “Tráete las uvas y tu bandera; las putas y la coca las pone el PSOE”. Dones de l'executiva local del PSPV de l'Horta Sud mostren el seu suport als seus companys socialistes d'Alaquàs i Xirivella. A més, exigeixen a totes les forces polítiques fermesa en el rebuig als discursos que fomenten l'odi i la violència de gènere. "Units en la condemna" El secretari general del PSPV de l'Horta Sud, Vicente Zaragozá, ha declarat que “tots i totes els que creem en la democràcia hem d'estar units i condemnar este tipus de comentaris, que alimenten l'odi, la intolerància i la violència de gènere”