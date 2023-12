Dimiteix la número u de Vox a Fontanars dels Alforins

La portaveu de Vox a l’Ajuntament de Fontanars, Yolanda Francés, ha presentat la seua renúncia a l’acta de regidora, quasi mig any després de prendre’n possessió, després de les eleccions municipals de maig, en les quals el partit de Santiago Abascal va aconseguir per primera vegada representació en este municipi de la Vall d’Albaida on governa Compromís amb una folgada majoria absoluta.

Francés, que exercia el paper de líder de l’oposició, formalitzarà la seua dimissió en el pròxim ple municipal, que se celebrarà quasi amb tota seguretat a principis de l’any que ve. La regidora, funcionària de Correus, al·lega motius personals per a justificar la seua eixida de la corporació municipal. La seua intenció és abandonar discretament la política (a la qual no s’havia dedicat abans de l’última cita amb les urnes), encara que continuarà com a afiliada de Vox. El nom del seu substitut en el lloc que deixa buit encara no s’ha confirmat, ja que el següent en la llista amb la qual la formació conservadora va concórrer al 28M, David Campayo, ja ha manifestat que no vol assumir el relleu. El número quatre de la candidatura és Gabriel Enguix. Vox, que va obtindre, en els últims comicis, 179 vots a Fontanars dels Alforins (el 28 % del total de paperetes emeses), compta amb dos regidors en l’ajuntament d’esta localitat, enfront dels cinc edils de què disposa l’executiu local de Compromís. Ni el PP ni el PSPV van aconseguir obtindre cap edil en presentar-se a les eleccions en el municipi amb llistes “fantasma” encapçalades per candidats forans. Recentment, Yolanda Francés va criticar que la documentació relativa als pressupostos municipals de 2024 li va ser entregada unes hores abans del ple, un gest que, al seu judici, vulnerava la normativa. L’eixida de la portaveu obliga a reestructurar l’únic grup municipal en l’oposició a Fontanars quan està a punt de complir-se el primer semestre de la legislatura. L’ascens de Vox a l’ajuntament va anar en paral·lel al desmantellament del PP, que, després d’haver governat amb majoria absoluta el municipi durant dotze anys de la mà de Vicente Ribera (entre 2003 i 2015), no va aconseguir armar una llista amb veïns del poble i va perdre en els comicis els tres regidors que havia obtingut 4 anys arrere, deixant-se pel camí 227 vots. Mentrestant, Julio Biosca (Compromís) va aconseguir revalidar amb comoditat l’alcaldia al maig per tercer mandat consecutiu, amb un percentatge de suport del 63,84 %, després d’ampliar la seua majoria absoluta.