La falta d’oficines frena el desembarcament de tecnològiques a València

La falta d’oficines de qualitat a València i la seua àrea metropolitana està frenant el desembarcament d’empreses tecnològiques. La taxa d’oficines disponibles ha caigut al 3 % en el tercer trimestre de l’any, una xifra que suposa el mínim històric. Esta manca d’espais de treball de qualitat ha encés les alarmes de les consultores immobiliàries, que insisteixen que la situació és crítica. L’últim gran moviment l’acaba d’anunciar la firma de ciberseguretat S2 Grupo, que es mudarà de les seues instal·lacions actuals a La Centrifugadora (al carrer Illes Canàries de València) en un espai de 6.000 metres quadrats. S2 Grupo ha aprofitat l’espai que deixa lliure la tecnològica Jeff, que va arribar a tindre prop de 700 empleats i ara està en concurs de creditors.

La consultora immobiliària CBRE adverteix que la contractació d’oficines a València “s’està veient molt limitada per l’escassa disponibilitat d’espais”. La demanda busca la “contractació de superfícies grans en edificis exclusius d’oficines i ben comunicats”. “Les companyies que estan demanant més superfície són multinacionals del sector tecnològic. En concret, escometen el 55 % de l’arrendament de superfícies de més de 400 metres quadrats. La falta d’oferta d’espais per damunt de 1.000 metres quadrats està obligant les empreses a prendre la decisió d’instal·lar-se en diverses ubicacions a l’espera que sorgisca en el mercat una oportunitat d’unificació d’espais”, destaca la consultora.

Obstacle per al creixement

“València es troba en una situació única en la seua història. És present en els plans estratègics d’expansió d’empreses de tot el món. Les multinacionals se senten atretes per ser una de les millors ciutats per a viure i pel talent, la comunicació i el clima. No estem sent capaços d’aprofitar esta situació per la falta d’espais amb estàndards internacionals. Estem perdent l’oportunitat que estes empreses s’establisquen a la ciutat, i la falta d’oficines n’és el principal fre. És un tema crític”, explica Katrina Molina, de l’equip d’oficines a València de CBRE.

Quant a l’evolució del cost de l’arrendament, CBRE indica que la renda més cara del mercat és de 20 euros el metre quadrat al mes en els edificis que compleixen els criteris de qualitat, sostenibilitat, eficiència i digitalització. Esta mena d’immobles té una presència escassa a la ciutat de València. A més, les operacions de més superfície són les que registren les rendes més elevades.

Multinacionals

En els últims mesos han desembarcat a València multinacionals com Hitachi, HP, el consorci industrial format per Toshiba i Mitsubishi (Tmeic), Siemens Mobility, Lufthansa, Deutsche Telekom o Volkswagen. Un exemple n’és el cas de la firma GlobalLogic, d’Hitachi, que va desembarcar a València fa uns mesos amb 500 enginyers i informàtics que treballaven per a la companyia a Ucraïna i que van eixir del país a causa de la guerra. La multinacional Hitachi va fixar a València el centre d’operacions de GlobalLogic i té previst arribar a mil ocupacions en els pròxims anys.

PAI del Grau

Belén Patiño, directora d’oficines a València de CBRE, adverteix que “la sostenibilitat ja és un factor determinant en la presa de decisions d’empleats, empreses i fons d’inversió, que apliquen criteris d’inversió socialment responsable (ESG en les seues sigles en anglés) en els seus actius, i que, a més, s’ha convertit en condicionant per a l’obtenció de finançament. L’eixida al mercat de projectes nous sota estos criteris en els pròxims anys serà un factor determinant per a la consolidació de noves empreses a València. És necessària la col·laboració publicoprivada per a donar eixida a projectes com el PAI del Grau, amb un component terciari important, per a satisfer la creixent demanda d’empreses noves que enfortisquen l’ecosistema valencià”.