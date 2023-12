Les renúncies de Rebeca Torró i Arcadi España eleven a 22 els canvis a les Corts en cinc mesos

Les renúncies a les seues actes a les Corts Valencianes dels socialistes Rebeca Torró i d’Arcadi España eleven a un total de 22 els canvis que s’han registrat en la cambra autonòmica des que va posar-se en marxa esta onzena legislatura, a finals del passat mes de juny.

Així, doncs, dels 99 parlamentaris i parlamentàries que van prendre possessió dels seus escons en la sessió constitutiva del 26 de juny passat, el 22 % han canviat de titulars en poc més de cinc mesos de marxa d’esta legislatura.

Dels quatre grups parlamentaris de les Corts, l’únic que no ha experimentat cap canvi en els seus titulars ha sigut Compromís, que conserva els seus mateixos quinze parlamentaris, mentre que el nombre més gran de modificacions ha correspost al Grup Popular (15), seguit del socialista (6) i, finalment, Vox (1).

Més canvis en el Grup Popular

El grup majoritari del Parlament valencià, el PP, ha canviat 15 dels 40 diputats que van resultar elegits en les eleccions autonòmiques del passat 28 de maig, degut principalment al fet que els seus titulars han passat a ocupar càrrecs en altres institucions, com el Consell, les diputacions o les Corts Generals.

Els diputats del PP que han sigut baixa han sigut José Antonio Rovira (conseller d’Educació), Salomé Pradas (consellera de Medi Ambient), Ruth Merino (consellera d’Hisenda), Vicente Mompó (president de la Diputació de València) i Francisco Javier Sendra (secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori).

És el cas també d’Alberto Fabra (diputat nacional), Marta Barrachina (presidenta de la Diputació de Castelló), Rubén Ibáñez (president de l’Autoritat Portuària de Castelló), Susana Fabregat (delegada del Consell a Castelló), Rosario Escrig (directora general d’Innovació) i Julia Parra Aparicio (diputada nacional).

Les altres eixides del Grup Popular han sigut les d’Eva Ortiz (senadora), Felipe Carrasco (secretari autonòmic d’Indústria), Ernesto Fernández (director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl) i José Todolí (director general d’Economia).

Eixides en el Grup Socialista

El Grup Socialista, integrat per 31 parlamentaris, ha registrat sis baixes: la de l’exconseller de Sanitat, Miguel Mínguez, que ha tornat a l’activitat privada; la de l’exconsellera d’Universitats, Josefina Bueno, que ha tornat a la seua càtedra en la Universitat d’Alacant, i la de Carmen Martínez, elegida diputada nacional.

Així mateix, hi va renunciar Carlos Laguna, per motius personals, i ara s’hi sumen les dues baixes, després de ser nomenats secretaris d’Estat, de Rebeca Torró i Arcadi España (que van ser els números 2 i 3 de la candidatura per València, després de Ximo Puig), les vacants dels quals les ocuparan Pedro Ruiz i Xelo Angulo.

El Grup Vox, soci de govern del PP en la Generalitat, ha registrat de moment una única vacant en el seu grup, format per tretze components: la de José Luis Aguirre, després de ser nomenat conseller d’Agricultura.

Encara que el càrrec de conseller no és incompatible amb l’acta a les Corts —sí que ho són els càrrecs del denominat segon i tercer escaló de la Generalitat—, el president del Consell, Carlos Mazón, va demanar als quatre consellers amb escó que hi renunciaren per a centrar-se en la gestió de l’executiu autonòmic.