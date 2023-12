La reacció es posa a prova lluny de casa

Després d’apagar momentàniament el foc ambiental amb el triomf de dimecres contra l’Estrela Roja a la Fonteta, el València Basket viatja a Lió amb el propòsit de continuar calmant la crisi de joc i resultats amb una segona victòria consecutiva en l’Eurolliga. Els pupils d’Álex Mumbrú, que no guanyen a domicili en el Vell Continent des que ho feren a Kaunas el 27 d’octubre, tractaran de fer-ho esta nit en el nou pavelló de l’ASVEL Villeurbanne (Ldlc Arena, 21.00 h, Movistar + Deportes 3).

La missió fa l’efecte de ser complexa per a l’expedició taronja, que únicament sap el que és véncer en un dels set desplaçaments anteriors al feu lionés. Un territori, però, del qual tots els seus assaltants en la present Eurolliga se n’han anat amb el botí, encara que no sense dificultats. Moltes, tal com va recordar Mumbrú a la sala de premsa abans d’emprendre viatge. “Veus la classificació i penses que cal guanyar perquè sí”, va comentar l’entrenador en la prèvia del partit, en la qual va remarcar que l’equip presidit per l’ex-NBA Tony Parker “ha tingut a casa a tothom contra les cordes” en la màxima competició europea.

Els números dicten que l’ASVEL ha caigut en els seus cinc partits com a local. No obstant això, la realitat és més complexa que la simple estadística i els últims vencedors a Lió poden donar bona fe d’això. Els francesos no abaixen els braços, competeixen. Dimecres, van perdre per només tres punts amb el Maccabi de Tel-Aviv i, per exemple, el Bayern de Munic va necessitar dues pròrrogues per a poder aconseguir la victòria.

L’ASVEL ofereix una versió millorada des de l’aparició en l’escena de l’entrenador, Gianmarco Pozzecco. L’estructura de l’equip continua estant capitanejada i forjada sobre l’ex del València BC Nando de Colo. Això sí, més enllà de la capacitat de direcció del veterà francés i de la seua monyica letal, els taronja hauran de parar atenció a altres homes de la línia exterior com Paris Lee i Luwawu-Cabarrot, el màxim anotador de l’equip gal en la competició. Mike Scott, Joffrey Lauvergne i, naturalment, el colossal Youssoupha Fall (2,21 m) són unes altres de les amenaces de l’ASVEL que el València no podrà desatendre hui.

El València BC desitja fer valdre la distància entre tots dos en la classificació, en la qual els francesos són penúltims amb un balanç 2-10, a quatre victòries dels valencians. El triomf contra els de Belgrad de dimecres va significar oxigen per als taronja, dotzens, però amb el mateix saldo que el seté, Panathinaikos, i a només un pas de la quarta plaça, en la qual va començar la jornada el Mònaco (7-5). A hores d’ara d’Eurolliga, hi ha un escamot de set equips anivellats amb un balanç 6-6.

Álex Mumbrú ha confeccionat una llista de 14 convocats per als dos partits del cap de setmana. Primer, este divendres, a França, amb la tretzena data de l’Eurolliga. I, a continuació, diumenge, la disputa d’idèntica jornada en la Lliga Endesa ACB contra l’UCAM a Múrcia. L’única baixa, per decisió tècnica, és la del jove base Guillem Ferrando. Dues cites que el tècnic català preveu “molt físiques”, en què la defensa haurà de ser consistent, i en les quals entraran en la rotació Nate Reuvers i Jaime Pradilla, que no van jugar dimecres. Hermannsson podria debutar per fi, si bé, dependrà dels dos jugadors que descarte el coach.

El radar, sobre Kevin Pangos

La crisi de joc i resultats provoca que el club torna a obrir les portes del mercat a la cerca d’un base que faça fluir l’atac. Segons va informar la Cadena Ser’ el principal nom que hi ha sobre la taula és el de Kevin Pangos. El canadenc, descartat a l’estiu, torna a posar-se a tir, ja que no compta en els plans d’Ettore Messina, tècnic del seu actual equip, l’EA7 Milà. Pangos, canadenc amb passaport eslové (comunitari), ha de deslligar-se abans del Milà. Allí disposa d’un contracte important fins a juny de 2024. València el vol si encaixa en el seu pressupost. També Baskonia i Zalgiris.