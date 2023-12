Sumar planteja crear una marca valenciana respectant el pacte amb Compromís

Sumar País Valencià o Sumar Comunitat Valenciana. El nom importa poc. Fins i tot podria ser primer Sumar Alacant i començar l’expansió de sud a nord, ja que és on el terreny sembla més adobat. El cridaner és que la plataforma de Yolanda Díaz planteja implantar-se en el territori valencià, crear una estructura pròpia de llarg a llarg de la Comunitat Valenciana, un assumpte que els seus socis de Compromís veuen amb recels, en considerar que s’estarien incomplint els acords de col·laboració entre totes dues formacions.

Segons defensa Txema Guijarro, diputat de Sumar elegit per Alacant (sota la papereta Compromís-Sumar) i secretari del grup parlamentari al Congrés (cosa que evidencia la seua sintonia amb Díaz), la plataforma que lidera la vicepresidenta segona del Govern estudia crear una marca valenciana pròpia, una federació dins del partit a escala estatal. Així, Díaz no renunciaria a tindre una estructura pròpia a la Comunitat Valenciana, tot i l’acord de col·laboració que manté amb Compromís.

“La nostra voluntat és crear un espai encara més gran”, ha explicat Guijarro en unes declaracions a la Cadena SER en què ha defensat que els resultats del treball conjunt amb Compromís al Congrés “són bons” i que el seu objectiu és seguir “en eixa direcció per a ampliar espais i guanyar pes específic” en l’àmbit autonòmic. Eixe pes específic passaria per una implantació de Sumar a la Comunitat Valenciana. “Confie a poder contribuir al creixement de Sumar a Alacant”, va dir a este periòdic a l’agost després de deixar de militar en Podemos.

Sumar ha començat a desenvolupar la seua estructura orgànica estatal una vegada s’ha tancat la composició del Govern central. El cap de setmana passat es va triar una primera executiva temporal en la qual Compromís ha declinat participar. D’ací, es passaria a la implantació territorial, inclosa la Comunitat Valenciana. És ací on la coalició valencianista assegura que el seu pacte amb Díaz suposa ser la “referència” a la Comunitat Valenciana i que Sumar no desenvolupe estructures pròpies ni incorpore polítics de les seues formacions per a nodrir-les.

No obstant això, Guijarro defensa que la intenció de Sumar és “respectar i ampliar” els acords amb Compromís. “Treballar junts”, insisteix. Les mirades de moment estan posades a Alacant, on Compromís té menys penetració, especialment en el sud. Per esta província, Guijarro és diputat, i el pròxim dia 16 protagonitzarà un acte en la seu de CCOO de la localitat per a explicar el moment en què es troba el projecte i els passos que es faran a partir d’ara. També es parla d’una aproximació del sector de Pasqual Mollà i Mireia Mollà, d’Iniciativa, cap a este projecte.

Si @sumar acabara donant el pas d'implantar-se al País Valencià, estaria manifestant que aspira a competir electoralment amb @compromis, la qual cosa seria, evidentment, incompatible amb mantindre cap acord estratègic.



De fet, estarien trencant-lo ells.

https://t.co/iqJmzgitwN — Francesc Gamero Lluna 🧡 (@LlunaGamero) 7 de diciembre de 2023

La possibilitat que Sumar desenvolupe el seu propi partit a la Comunitat Valenciana estira les costures de la seua unió amb Compromís. De fet, este periòdic ja va informar en la seua edició de dijous que els taronja no plantejaven eixir-se’n de Sumar mentre es respecten els acords, entre els quals hi hauria el d’implantar-se a la Comunitat Valenciana. És més, davant de les declaracions de Guijarro, càrrecs de la coalició van criticar en xarxes socials esta possible implantació i que seria “incompatible mantindre cap acord estratègic”.