Esta és la maqueta d'un famós palau que ja es pot veure a València

L'Ajuntament de València ha instal·lat, al costat de les ruïnes arqueològiques del Palau del Real, una maqueta en bronze del desaparegut edifici, basada en els plànols alçats per Manuel Caballero de l'any 1802. Es tracta d'un projecte finançat per Turisme CV mitjançant un conveni de col·laboració amb la corporació municipal, a fi de promocionar, en 2023, la coneguda Ruta del Greal. La maqueta ha sigut modelada pels escultors José Ramón Puchados i Ángel López, i s'ha fet, a la cera perduda, a la fosa Arte 6 d'Arganda del Rey. L'elaboració de la maqueta i la seua peanya ha tingut un cost total de 29.247,18 euros.

El Palau del Real de València està lligat tradicionalment al Sant Greal, ja que el calze de l'Últim Sopar va estar custodiat en el seu interior entre els anys 1432 i 1437. Seguint el relat que fa dels fets Miguel Navarro Sorní, gran especialista en la matèria, el 6 d'abril de 1432, Alfons el Magnànim va traslladar la copa, amb la resta del reliquiari de la Casa d'Aragó, a València i la va depositar a la capella de Santa Catalina del Palau del Real. Poc després, el representant de la dinastia dels Trastàmares partia cap a Nàpols, d'on ja no va tornar.

El 18 de març de 1437, el rei de Navarra, Joan d'Aragó, germà del Magnànim i el seu lloctinent al Regne de València, va depositar a la sagristia de la catedral, en nom del monarca, “lo càlser hon Jesu Crist consagrà lo sanguis lo dijous de la cena” i moltes altres relíquies, joies, ornaments i calzes (…) “per conservació e tuició de aquelles”. Més enllà d'estes nobles raons, en realitat, es tractava d'una fiança pels importants préstecs que el rei estava rebent del capítol i de la ciutat de València per a sufragar la seua política expansionista a Itàlia, i pels quals esperava rebre en el futur.

Rèplica a escala

Encara que l'estada del calze al palau es remunta a mitjan segle XIV, s'ha decidit fer una rèplica a escala de l'edifici tal com era a principis del segle XIX perquè la planimetria conservada d'eixe moment és la més completa i detallada. En esta s'aprecia bé el detall de la capella de Santa Catalina i de les estances de la reina Maria, contigües a esta, que l'esposa d'Alfons el Magnànim va manar remodelar durant la seua llarga residència al palau. La maqueta compta amb una breu explicació al·lusiva a esta història en valencià, castellà, anglés i braille, per a la seua fàcil interpretació per propis i forans, i per persones amb visió reduïda.