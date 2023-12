Felipe Orts completa el seu doblet a casa

Gran cap de setmana per al ciclisme valencià, que, ahir, en el Ciclocròs Internacional Ciutat de València que organitza la Penya Ciclista Campanar, va tornar a consumar el segon doblet consecutiu, després del que es va aconseguir dissabte a Xàtiva, amb protagonisme destacat de Felipe Orts, vencedor en totes dues cites, i per sisena vegada en set anys a la capital del Túria, on va ser segon en el seu primer podi.

El de la Vila va tornar al seu lloc natural en el circuit de Natzaret, després de no haver pogut pujar al calaix en 2022. No ho va tindre fàcil en esta ocasió, ja que un problema mecànic en l’inici de la prova el va obligar a completar una gran remuntada. Però la victòria no se li va escapar sobre un circuit que el campió d’Espanya sabia que no seria fàcil, amb 28 segons d’avantatge sobre Venturini. Tercer va ser Diego Ruiz de Arcaute, que va superar a l’esprint Gonzalo Iguanzo, guanyador final de la Copa d’Espanya. La ciclista d’Ontinyent Sofía Rodríguez va ser l’altra gran protagonista, en véncer en la prova elit femenina, per davant de la campiona de la Copa d’Espanya, Lucía González, i de la ciclista de Benigànim Alba Teruel, que va completar el podi un dia després d’haver-se coronat guanyadora a Xàtiva.