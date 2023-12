Catalá es compromet amb Orriols: "En quatre anys s'hi viurà millor"

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha assistit hui a la presentació dels resultats del programa Inter Orriols dut a terme per la Fundació Altius, l'objectiu del qual ha sigut millorar el nivell de convivència i la cohesió social, intercultural i intergeneracional entre la població d'Orriols per a aconseguir un entorn inclusiu, acollidor, càlid, amable i segur. Durant la seua intervenció, l'alcaldessa ha anunciat que l'Ajuntament col·laborarà amb el programa Alça Orriols per a ajudar a la inclusió laboral de les persones més vulnerables del barri.

“Col·laborarem amb esta fundació per a fer un itinerari formatiu d'inserció professional perquè les persones del barri tinguen un millor accés al mercat laboral. En definitiva, cooperar amb fundacions i entitats perquè l'Administració puga fer una intervenció social molt més àmplia en este barri que té moltes necessitats”, ha explicat Catalá. Segons l'alcaldessa, “el barri d'Orriols és molt important per a l'Ajuntament, i hi hem de treballar de manera completa amb la reurbanització dels carrers, treballant en projectes des del punt de vista urbanístic, millorant la seguretat i la neteja, però també fent una intervenció social molt organitzada”. “Es tracta d'un projecte personal, soc molt conscient de la necessitat i de la situació que ha viscut el barri en els últims anys, i tinc la determinació de millorar les coses. M'agradaria que després de la legislatura es vera el canvi, que els veïns hi visquen millor, que haja millorat la situació de la seguretat, els serveis municipals, la neteja i els parcs infantils”, ha assegurat. L'objectiu d'Alça Orriols és secundar de forma personalitzada les persones desocupades en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social del districte de Rascanya, i del barri d'Orriols en particular. Així mateix, ha recordat que l'Ajuntament ja treballa perquè el Centre Municipal de Serveis Socials Salvador Allende pare atenció, en exclusiva, als veïns d'Orriols. “Vull traslladar-vos que compteu amb la plena voluntat i el compromís de l'Ajuntament per a millorar la situació del barri. De moment, hem fet els primers passos en la millora de la neteja del barri, hem augmentat la seguretat i estem treballant en projectes de reurbanització, en nous espais verds i en la redacció de projectes de remodelació de jardins i parcs del barri”, ha finalitzat.