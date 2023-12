Investiguen un ciberatac a una empresa de la Ribera Baixa a la qual van estafar 88.000 euros

La Guàrdia Civil de València investiga una dona de 24 anys com a possible autora d’un ciberatac a una empresa de la Ribera Baixa, a la qual hauria enganyat per a cobrar més de 88.000 euros.

La investigació va començar, segons detallen fonts oficials, després de la denúncia interposada en el lloc de la Guàrdia Civil de Cullera del representant d’una empresa que assegurava ser víctima d’un delicte d’estafa. Una persona desconeguda havia manipulat subtilment una de les factures pendents de manera remota, canviant el compte bancari de destinació del pagament per una que controlava. L’empresa, que desconeixia estos fets, va procedir al pagament de més de 88.000 euros a un compte bancari que no es corresponia amb el legítim de l’empresa reclamant del pagament, sinó amb el que es feia passar per la SGAE (Societat General d’Autors i Editors) i sol·licitava els diners. Fruit d’una àrdua investigació, els agents van constatar que l’estafa bancària havia sigut duta a terme per un sofisticat mètode de pirateig de servidors. D’esta manera, havien aconseguit l’accés als correus electrònics de facturació i des d’ací la “captura” de la factura. No obstant això, els agents van actuar ràpidament i van bloquejar gran part dels diners, van poder recuperar el total dels diners i investiguen una dona de la província de Còrdova per un delicte d’estafa bancària. Les diligències s’han lliurat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Sueca.