La Mancomunitat augmenta a 3.500 € la dotació econòmica del Premi Carmesina

La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca el Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor, ja en la seua XXXIII edició. Este certamen, amb un gran prestigi dins del món de la literatura infantil, consistix en la publicació de l’obra i una dotació econòmica que, en esta edició, augmenta als 3.500 €.

També es publiquen algunes obres finalistes si l’editorial ho estima oportú. La publicació de les obres premiades i finalistes són editades per Tàndem Edicions (del grup Edicions Bromera) i compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En esta convocatòria, la presentació d’originals finalitza l’1 de març de 2024.

Com en l’edició anterior, hi ha dues modalitats per a presentar les obres originals: la modalitat A, en la qual els originals han de presentar-se per quintuplicat en les dependències de la Mancomunitat (av. República Argentina, núm. 28, 46702, Gandia); i, d’altra banda, la B, en la qual els originals en format PDF s’han de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Mancomunitat. Per a la presentació, és necessari disposar del certificat digital o Cl@ve permanent. El registre de la Mancomunitat garantirà l’anonimat de la persona participant.

L’objectiu d’este premi, que va nàixer en 1990, és el de donar suport a la creació literària en la llengua autòctona i facilitar l’edició d’obres en valencià dirigides a la població infantil entre 8 i 11 anys. L’àrea d’influència és Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, encara que, també, a vegades, arriben originals d’Itàlia, França i d’altres comunitats espanyoles.

El jurat d’esta edició està format per Joan Portell Rifà, Paula Soriano Garcia, Lirios Jordà Bou, Maria Josep Marín Jordà (membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) i Francesc Puigpelat Valls (guanyador de l’edició anterior). La decisió del jurat es farà pública el 14 de maig de 2024.