Els dimonis de Cotxera arriben per primera vegada a Torrent

El pròxim 24 de febrer, Torrent podrà ser testimoni del primer correfoc faller de la seua història. Una iniciativa que naix de la comissió fallera Barri de Cotxera i que comptarà amb la col·laboració dels Dimonis d’Alaquàs i Jocs de Trons. Més de 70 fallers i falleres de totes les edats es convertiran en dimonis per un dia i faran un recorregut des del casal faller al carrer de la Mare de Déu de la Purificació a Torrent, passant per la plaça Torrentina i fins al pàrquing de Cotxera.

L’activitat està oberta a tot aquell que vulga acudir a l’espectacle de foc i la comissió ha enviat invitacions a l’ajuntament, als representants d’altres falles i a la Junta Local Fallera de Torrent. La iniciativa naix de la nova presidència de la comissió, que busca fer activitats tradicionals i culturals valencianes, però sempre vinculades a les Falles, tal com expliquen des de la comissió. En este cas, eixe nexe amb el món faller és la pirotècnia.

Al recorregut de foc l’acompanyaran tres parelles de tabal i dolçaina, perquè, encara que en alguns correfocs se senten batucades, la Falla Barri Cotxera busca acostar-se a la tradició valenciana. Però, abans del gran dia, els fallers i les falleres que es convertiran en dimonis per un dia han de preparar-se per a saber com s’ha de desfilar amb totes les mesures de seguretat, perquè hi ha un cert component de risc en estar enmig d’espurnes.

Ací és on entren els seus col·laboradors. “Els Dimonis d’Alaquàs i Joc de Trons ens han assessorat i, de fet, ells dispararan la primera espurna, però ens han aconsellat com desfilar perquè totes les mesures de seguretat es complisquen, tant per a l’exterior com per a nosaltres mateixos”, assenyalen des de la falla.

Falten encara vint dies per al correfoc, però la comissió ja s’hi prepara. Divendres passat ja van fer un taller sobre com preparar la indumentària correcta per a evitar accidents, i van crear el seu propi logotip, “Els dimonis de Cotxera”, i demà faran una altra jornada per a elaborar les màscares.

Esta activitat respon a l’esperit innovador d’esta comissió de la capital de l’Horta Sud, que, a més d’atrevir-se amb el correfoc, ha impulsat en altres èpoques el concurs d’indumentària, però que també va proposar crear la figura del faller major i ha impulsat recentment un cens en la falla dels animals.