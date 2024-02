Tavernes fa costat als veïns de la Goleta

Reunió informativa. L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, va presidir ahir una reunió amb els propietaris i les propietàries dels edificis de primera línia de platja de la Goleta afectats per la partió que proposa el Ministeri per a la Transició Ecològica i que suposa incloure en domini públic les terrasses de tres edificis. A la trobada també va acudir Ximo Vercher, president de l'associació SOS Platja Tavernes, així com els regidors Juan Bautista Talens, Josep Llàcer, Zeus Grau, José Enrique Cuñat, Amparo Bo i Encar Mifsud. Des del Govern local van traslladar als veïns i les veïnes el seu suport davant esta situació i l'alcaldessa va afirmar que defendrà els drets dels propietaris que en el seu moment van adquirir l'habitatge «de manera correcta, demostrada i legal». «Som ací per a defendre'ls, perquè el seu problema és el nostre. L'Ajuntament de Tavernes estarà sempre al seu costat». La primera edila els traslladava que des del primer moment els servicis tècnics municipals estan treballant en les al·legacions que enviaran al Ministeri i ha posat a la seua disposició els servicis tècnics i jurídics del consistori. A més, ha anunciat que ja compta amb una cita per a reunir-se amb representants de Costes el pròxim 14 de febrer, una trobada a la qual també acudirà el president de SOS Platja Tavernes.