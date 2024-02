Bimbo pararà la producció a la fàbrica del Verger el 22 de març

La història de Bimbo (abans Madalenas Ortiz) a la Marina Alta té ja els dies comptats. El model econòmic de la comarca s'empobrix. L'aventura empresarial que va iniciar en els anys seixanta José Ortiz Savall, un emprenedor de Dénia que venia de família de forners, arriba fins ací. La multinacional Bimbo pararà la producció de la seua fàbrica del Verger el pròxim 22 de març. Els quasi cent empleats se n'aniran a casa amb un permís retribuït. El 31 de març l'empresa ja tancarà i liquidarà una planta que ara complix 50 anys.

Els treballadors continuen lluitant. Són, no obstant això, molt conscients que la multinacional és inflexible quant al tancament. No hi ha marxa enrere. Acaba el somni que la rebosteria diversificara l'economia de la Marina Alta. En els bons temps, les fàbriques de Madalenas Ortiz a Dénia i el Verger van arribar a ocupar mil persones (veïns de la comarca i també de la Safor, sobretot d'Oliva).

Els empleats reprenen dilluns que ve les mobilitzacions. Faran tres dies de vaga. El dilluns matinaran de valent. Han reservat dos autobusos. Eixiran a les 5 del matí amb destinació a Madrid. Els treballadors faran una concentració entre les 11.30 i les 13.30 davant de la seu social de Bimbo a Madrid. Es faran sentir allí on s'ha decidit el tancament d'una fàbrica que és històrica i en la qual treballen empleats joves que es veuen abocats a la precarietat.

L'empresa, això sí, està demostrant un altre tarannà en la negociació de recol·locacions a la planta de Paterna i acomiadaments. "No ha donat cap esperança al fet que la fàbrica continue oberta, però sí que ha canviat la seua postura inicial quant als trasllats i les eixides dels treballadors. Podem arribar a un acord. Volem que els empleats tinguen unes indemnitzacions que els permeten afrontar amb una certa tranquil·litat un present i un futur en el qual hauran de reinventar-se laboralment", ha explicat el president del comité d'empresa, José González.