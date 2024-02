La circulació retorna a la normalitat a la Pista de Silla

Les protestes dels agricultors afluixen el seu impacte en les carreteres de la província després de centrar-se hui a l'entrada a la ciutat de València. Després que a primera hora d'este divendres provocaren el bloqueig en els dos sentits de la V-31 a l'altura de la localitat valenciana d'Albal, segons informava Europa Press per fonts de la Direcció General de Trànsit (DGT), en este moment -segons ha pogut comprovar este diari- eixe tall ha desaparegut i la circulació ha tornat a la normalitat a la Pista de Silla. Amb això, el bloqueig d'esta carretera que hi havia en el quilòmetre 7 a primera hora d'este matí ha sigut totalment alliberat.

Per a evitar qualsevol problema, s'ha establit un dispositiu de la Guàrdia Civil al quilòmetre huit de la V-31, que en este moment no està actuant.

El mateix ha succeït en l'entrada a València per Ausiàs March, que a primera hora romania col·lapsada per la manifestació, la qual cosa deixava talls parcials i retencions a l'altura de la CV-33, a Albal/Beniparrell. No obstant això, segons ha pogut comprovar este diari, ja hi ha una absoluta normalitat en l'accés.

Les protestes estan afectant també l'N-340 a l'altura de Vila-real, a Castelló, on hi ha cinc quilòmetres de circulació lenta.

A l'eixida de València a Alacant, la coneguda Pista de Silla, les retencions arriben a 6 quilòmetres, entre els punts 13 i 7, i en sentit contrari, són uns 7 quilòmetres de col·lapse.

Concentració a la Delegació de Govern

D'altra banda, un grup d'agricultors d'Utiel-Requena, Godelleta i altres poblacions de l'Horta Nord s'estan concentrant en este moment a la Delegació de Govern de València esperant que els reba algun responsable de l'ens, la delegada del qual és Pilar Bernabé.