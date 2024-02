La Crida no tindrà DJ per a evitar els incidents del botelló

La celebració de la Crida s'ha convertit en un dels grans maldecaps en l'organització del programa de festejos de les Falles, i en l'edició de 2024 s'adoptaran mesures que tracten de pal·liar el seu gran problema: el consum indiscriminat d'alcohol entre els assistents, i que ha acabat per convertir l'acte en una mescla entre la festa i el botelló. Açò preocupa l'Ajuntament, la Junta Central Fallera i, fins i tot, els fallers, en el que es considera el major exercici d'autocrítica que pronuncien els mateixos faedors de la festa: l'excessiva presència d'actituds inadequades en els festejos.

La primera mesura adoptada és la de suprimir l'espectacle musical previ. El pròxim 25 de març, tan sols hi haurà una ambientació musical prèvia, però no la fórmula d'un concert de música electrònica amb DJ.

El perill dels aliens a la festa

L'anàlisi feta del que s'ha vist en els últims anys assenyala que eixe és un dels grans problemes de la Crida: la presència de persones que són alienes al festeig faller i que acudixen atrets per la convocatòria de la música. Són persones que formen part d'una comunitat i que són dels primers a arribar. A l'hora de la veritat, la Crida com a tal no els interessa i ja l'any passat es van produir els incidents més sonats, amb l'agressió que van patir els fallers de la Nova d'Orriols, que van anar a assentar-se on havien anat a posar-se estos grups que, segons relat propi, havien literalment ocupat una part del recinte d'espectadors.

Nous continguts

La Crida ha anat enriquint-se de continguts perquè abans la gent esperava sense més l'inici del discurs i l'única amenitat suplementària era el castell. Així, al discurs pròpiament dit se li va unir el disseny d'un espectacle previ amb música i projeccions de mapping en les torres. Però en les anteriors legislatures es va acompanyar d'un concert per a evitar l'avorriment i per a atendre un públic que, en este cas, és bastant jove (la gent es concentra fins quatre hores abans), però que ha acabat per ser atés per amants de la música electrònica.

Responsabilitat també en les comissions

La presència d'incontrolats fent botelló no eximix de la responsabilitat en la conducta de les comissions de falla. Rar és l'any, des de fa temps, que no hi ha, després de falles, veus que des de la mateixa assemblea retrauen la conducta dels membres de les comissions per introduir i ingerir també ingents quantitats d'alcohol, que fins i tot transporten en carrets de compra. Eixa serà la segona part del pla d'actuació, que dependrà en gran manera del que dictamine la Policia Local quant a viabilitat. Des que era candidat, el regidor Santiago Ballester va expressar que, més enllà dels "no fallers", no volia que el festeig se li escapara de les mans als mateixos membres de les comissions.

Les imatges oferides en xarxes socials, del sòl del "recinte faller" ple de plàstics, gots i botelles, va demostrar que en les files falleres també s'ha desvirtuat el festeig.

Per tot això, l'ajuntament encara està dissenyant el pla d'actuació, que serà la segona part de l'operatiu que permeta garantir tant la presència dels fallers en els millors llocs de la plaça com la no introducció d'alcohol.