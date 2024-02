Els Estats Units prohibix les telefonades automatitzades amb IA després de la suplantació de Biden

Estats Units vol posar límit a la desinformació electoral. Este dijous, la Comissió Federal de Comunicacions (FCC, per les seues sigles en anglés) va anunciar la prohibició de les telefonades automàtiques generades amb intel·ligència artificial (IA), una mesura que arriba poc més de dos setmanes després de l'escàndol causat per la suplantació de la veu del president Joe Biden per a enganyar votants demòcrates.

"Sembla cosa d'un futur llunyà, però ja és ací", va advertir en un comunicat la presidenta de l'agència estatal, Jessica Rosenworcel. "Actors estan utilitzant veus generades per IA en telefonades automatitzades no sol·licitades per a extorsionar familiars vulnerables, imitar famosos i desinformar els votants".

La decisió, adoptada de manera unànime, s'empara en una llei de fa 30 anys orientada a frenar les telefonades brossa i l'amplia per a afegir aquelles generades amb sistemes d'IA generativa, que passen a ser il·legals. L'objectiu de l'FCC és crear un marc legal que done més capacitat als estats del país per a perseguir este mètode de manipulació.

Temor a l'engany massiu

A la fi de gener, milers d'electors demòcrates van rebre una telefonada no sol·licitada en la qual una aparent veu de Biden els demanava no votar en les primàries de Nou Hampshire, les primeres del cicle electoral. El fiscal general de l'estat ha obert esta setmana una investigació penal contra una empresa amb seu a Texas que podria ser la responsable d'esta ingerència en el procés democràtic.

Els programes d'IA que permeten clonar la imatge o la veu de polítics i famosos són cada vegada més sofisticats, però també més accessibles per al gran públic. Això obri la porta a un ventall d'usos fraudulents que preocupa els experts, que temen una allau de desinformació de cara a les eleccions presidencials que els EUA celebra al novembre. Els seguidors de Donald Trump, que apunta a la Casa Blanca, ja estan fent servir estes ferramentes per a atacar els jutges que investiguen l'expresident i els seus rivals polítics, segons ha documentat The New York Times.

Els EUA encara no ha adoptat cap llei federal que prohibisca usar falsificacions amb IA per als anuncis polítics. Davant la inacció del Congrés, una dotzena d'estats sí que han aprovat legislacions amb la missió de restriginir eixos usos. Empreses tecnològiques com Google, Meta (propietària de Facebook i Instagram) i OpenAI (creadora de ChatGPT) han prohibit usar la seua IA per a la propaganda política, però això no garantix res.