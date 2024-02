Una falla i una ruta del bakalao immersives al nou Bombas Gens

Una falla immersiva i dissenyada amb intel·ligència artificial donarà la benvinguda el 12 de març al renaixement de Bombas Gens com a centre d'“art digital” gestionat per l'empresa barcelonina Layers of Reality. Un projecte que continuarà en els pròxims mesos amb altres “experiències immersives” dedicades en les quals s'uniran l'art i les noves tecnologies.

El 26 de març tindrà lloc la inauguració oficial del nou Bombas Gens amb l'exposició "Dalí Cibernético". Les entrades ja estan a la venda des de hui amb preus que van des dels 9,50 euros per a menors de 4 a 12 anys i els 12,50 per als adults fins als 37 del pack familiar per a quatre persones.

Hi haurà un programa permanent de peces digitals relacionades amb la música i audiovisuals. I se celebrarà un festival de poesia visual, un dels actes del qual estarà dedicat a Vicent Andrés Estellés amb motiu del seu centenari.

Mientras seguimos preparando las naves del centro para acoger la nueva exposición inmersiva "#Dalí Cibernético", os recordamos que las visitas guiadas a la historia de #BombasGens y su patrimonio (#refugio, #bodega y #jardín) siguen con normalidad cada fin de semana. pic.twitter.com/k2LF5dVt5S — Bombas Gens Centre d’Art (@BombasGens) 2 de febrero de 2024

2,5 milions d'inversió

Bombas Gens Centre d'Art Digital comptarà amb una sala interactiva, una altra d'exposicions, una altra immersiva i una sala dedicada al metavers que Layers of Reality ha definit com la més gran d'Europa. La inversió per part de Layers of Reality per a instal·lar-se a l'antiga fàbrica de Marxalenes ha sigut de 2,5 milions d'euros, principalment en tecnologia, ja que l'estructura es manté igual que després de la rehabilitació.

També s'ha avançat part de la programació de 2025, que comptarà amb una exposició immersiva dedicada a la Ruta del Bakalao i una altra mostra titulada "València Memòria Gràfica" que reflectix la ciutat a través de les imatges preses durant dècades per reconeguts fotògrafs nacionals i internacionals.

Nova etapa i nova programació

La presentació de la nova etapa i la nova programació de Bombas Gens Centre d’Art Digital ha sigut a càrrec de la vicepresidenta de Per Amor a l’Art, Susana Lloret; de Jordi Sellas, CEO de Layers of Reality, i d'Artur Duart, president de la firma d'exposicions audiovisuals i nou director de Bombas Gens.

El juliol de 2017, Bombas Gens Centre d’Art va obrir les seues portes en una antiga fàbrica del barri de Marxalenes sota l'impuls de la doctora en Psicologia i directora de la fundació Per Amor a l’Art, Susana Lloret, i l'empresari i col·leccionista José Luis Soler, que van comptar fins a 2022 amb l'assessorament de l'expert en art Vicent Todolí.

El nou centre cultural va tindre com a primera directora l'actual responsable artística de l'IVAM, Núria Enguita, que va ser substituïda per la portuguesa Sandra Guimaraes fins uns mesos abans del tancament el passat 31 de desembre.

Negociacions amb la Generalitat: són uns altres temps

Mesos abans del tancament, Per Amor a l’Art va negociar amb la Generalitat que fora l'IVAM qui gestionara Bombas Gens i es fera càrrec de la seua col·lecció, i fins i tot es va arribar a un principi d'acord que es va acabar cancel·lant.

Preguntada hui pel futur de la col·lecció de Per Amor a l'Art, Lloret s'ha limitat a assenyalar que "no negue ni afirme que s'estiga negociant" encara "amb la Generalitat". "Esperarem a comunicar-ho quan arribem a una solució final, però són uns altres temps".

El desembre de 2023, la fundació va anunciar que havia confiat a Layers of Reality la nova etapa del seu centre d'art “per a oferir experiències immersives de gran format, realitat virtual i augmentada, holografia i intel·ligència artificial, així com nous formats en fase experimental”.