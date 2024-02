Peter Lim exigix les fitxes urbanístiques a canvi de retirar les dos demandes abans del dia 6

La batalla entre el València CF de Peter Lim i les administracions públiques continua amb la construcció del nou estadi de fons. En els contactes que ha mantingut l'Advocacia de la Generalitat Valenciana (GVA) amb Meriton, Peter Lim ha posat una condició sine qua non per a abandonar la batalla judicial, la data clau de la qual és el pròxim sis de març. El propietari del València exigix les fitxes urbanístiques per a retirar sengles demandes interposades a la GVA.

Així doncs, en cas d'acceptar este nou xantatge, les fitxes urbanístiques haurien de passar pel ple de l'Ajuntament de València a tot tardar a la fi de febrer. De moment, tots els grups municipals del consistori ja han manifestat públicament la seua intenció de votar en contra de la seua aprovació, incloent-hi VOX, com a soci de govern del Partit Popular (PP). Tal com es reconeix en el projecte que va presentar el club a l'Ajuntament i que ja és públic, el pressupost per a la finalització de l'obra del nou estadi és a títol informatiu i les constructores seguixen sense tindre l'executiu i els informes de l'OCA, amb la qual cosa eixa quantitat "minvant" continua sent només una estimació.