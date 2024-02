L'aeroport de València no afluixa el seu ritme rècord amb l'inici de 2024

L'aeroport de València continua sumant rècord rere rècord a les seues xifres de passatgers. L'última l'ha reflectida este dilluns l'actualització mensual oferida per l'operador de l'aeròdrom, Aena, que ha assenyalat que 2024 arranca com ho va fer gran part de 2023, a ritme de màxims. Perquè per les instal·lacions de Manises van passar este gener passat un total de 654.454 viatgers, un volum mai abans vist i que suposa un increment de més de l'11 % respecte a la dada del mateix moment de l'any passat (586.671). Encara més arrere queden els registres que s'anotaven abans de la pandèmia -el gener de 2020 van passar per l'aeroport 561.235 passatgers-, cosa que mostra clarament com el territori valencià continua disparant el seu interés com a punt d'origen i destinació.

En eixe èxit destaca el creixement que ha tingut l'aeròdrom quant a viatgers internacionals, que segons les dades d'Aena s'han incrementat en un 15,4 % en relació a gener de 2023 fins a arribar als 474.710 turistes. Per territoris, els mercats d'eixides o arribades més nombrosos van ser els d'Itàlia, que va acumular 112.907 viatgers; seguit a continuació per França, amb 57.056; Alemanya, amb 53.888; el Regne Unit, amb 46.063; Països Baixos, amb 45.553, i Polònia, amb 27.484. El mercat nacional, per la seua banda, va registrar 178.180 passatgers, un 2,1 % més que l'any previ. Més vols Així mateix, quant al nombre d'operacions, l'Aeroport de València va anotar un total de 5.698 vols només el mes de gener, la qual cosa suposa també una pujada del 6,9 % respecte als moviments que es van produir en el mateix període de 2023. Este impuls inèdit en un mes de gener es produïx després d'un 2023 en el qual es van fregar els deu milions de passatgers -una xifra que, tenint en compte les previsions només per a este estiu, ja hauria de ser polvoritzada durant este exercici-, un balanç que ha elevat les peticions per part del president de la Generalitat, Carlos Mazón, o de la consellera de Turisme, Nuria Montes, perquè Aena duga a terme de manera urgent una ampliació de les instal·lacions de Manises o, si no, plantege la construcció d'un nou aeroport provincial. La capacitat de l'aeroport El motiu darrere d'açò és que l'aeròdrom s'acosta cada vegada més a la seua capacitat màxima oficial, una dada que queda recollida en el Document de regulació aeroportuària (Dora), un text que establix el marc normatiu sota el qual han d'operar tots els aeroports a Espanya i que estarà vigent fins a 2026. Este ascendix a 10,5 milions de passatgers, un balanç que se superarà quasi amb total seguretat este curs, però que -com ja van destacar fonts d'Aena a este diari fa poques setmanes- és una capacitat màxima que ha quedat "desfasada" després de les diverses reformes que van patir les instal·lacions en 2023, entre les quals es troba la del control de seguretat.