Remuntada per a celebrar el bitllet olímpic

Objectiu complit. La selecció espanyola estarà en els Jocs Olímpics de París en aconseguir un dels tres bitllets que repartia el Preolímpic d'Hongria. A més, les de Miguel Méndez van poder celebrar-ho amb una victòria, ja que encara que ja van obtindre la classificació després que el Japó derrotara el Canadà, després van demostrar que ningú ho mereixia més que elles després de remuntar els 22 punts de desavantatge que tenien en el tercer quart contra les amfitriones.

Ja sense la pressió de jugar-se la classificació, Espanya va afrontar el partit contra Hongria amb ganes de continuar creixent i assentant un grup al qual continua adaptant-se Megan Gustafson. La jugadora de London Lions, no obstant això, no va eixir en el quintet inicial en el qual Miguel Méndez va apostar per Maite Cazorla, Queralt Casas, Alba Torrens, Laura Gil i Raquel Carrera.

Va ser la capitana taronja, Queralt, qui va obrir el marcador en uns primers minuts amb intercanvi de cistelles

El primer quart va acabar 19-24, abans de la sagnia en el segon quart. Amb un parcial final abans del descans de 0-12, Hongria va posar un sorprenent 27-46 en el marcador. Aho i Kiss van engrandir encara més les diferències en la represa amb un 27-49, però Espanya va començar a veure la llum al final del túnel amb la inspiració de María Conde, que va encadenar dos triples i deu punts per a posar el 42-56, a 2.50 del final del tercer quart. El bon joc va permetre arribar als últims minuts amb 50-64, una distància que encara permetia somiar amb la remuntada.

El parcial per a Espanya es va ampliar fins al 13-0, que va permetre posar-se a només un punt (63-64) mentres la graderia es quedava muda. L'energia de Queralt contagiava la resta i Cazorla, Gustafson i Laura Gil col·laboraven amb els seus punts per a posar contra les cordes les amfitriones, preses dels nervis en els últims minuts. Espanya, sense pressió, es va manejar millor en els instants finals. Espanya arriba així a París 2024 per la porta gran, mentres el Canadà celebra també des de la distància una remuntada increïble d'Espanya que els dona la classificació.