Compromís denuncia que ni PP ni Vox han previst activitats per al 8M a les Corts

Primer 8 de març amb PP i Vox en el poder autonòmic, tant en la Generalitat com a les Corts, i Compromís denuncia que no hi ha activitats programades al parlament per a commemorar este dia. “Queden escassament dos setmanes per al 8M i ací no hi ha res previst per a dissenyar una proposta de programa de celebracions per part de la institució més rellevant de les valencianes i els valencians”, ha protestat la diputada portaveu d’Igualtat de Compromís, Verònica Ruiz.

En este sentit, la parlamentària ha preguntat a la presidenta de la Comissió d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Elena Bastidas, del PPCV, si té previst convocar de nou la comissió en breu “per a dissenyar un programa d’activitats de celebració del Dia de la Dona i elevar la proposta a la Mesa de les Corts”. La comissió s’ha reunit este dimarts, però el seu orde del dia està centrat en compareixences públiques sobre la modificació de les lleis de carreteres i espectacles en relació a possibles multes sobre prostitució.

Davant de la falta d’una proposta d’activitats per part d’esta comissió, la representant a la Mesa de les Corts per part de Compromís, Maria Josep Amigó, ha lamentat que els sembla “absolutament inaudit que el PP, que ostenta la presidència i la secretaria de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, ni s’haja plantejat abordar esta temàtica”. “Des de 2017, el Parlament valencià ha homenatjat dones rellevants i ha organitzat activitats per a impulsar i reivindicar el Dia de la Dona”, ha explicat Amigó.

És per això que Compromís ha instat que la Comissió d’Igualtat eleve una proposta a la Mesa de les Corts, “com s’ha fet els últims anys”, i, així, poder “impulsar una celebració que ningú hauria de posar en qüestió”. De fet, ha indicat que esta falta de propostes “sembla que a la Presidència de les Corts (en mans de Vox) també li està venint de luxe”, una manera d’advertir que no se sap quin seria el sentit del vot de Vox o el posicionament dels seus diputats davant d’estes celebracions.