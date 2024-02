La UE aprova el tretzé paquet de sancions contra Rússia

La roda de les sancions contra Rússia per la seua guerra a Ucraïna continua girant. Després de setmanes de negociacions, els 27 ambaixadors de la Unió Europea han donat llum verda al paquet número 13 de sancions contra el règim de Vladímir Putin, la principal novetat del qual és que suma un total de 200 individus i entitats a la "llista negra" de persones que veuran prohibida la seua entrada en territori comunitari i congelats els seus béns per la seua implicació en la guerra de Rússia a Ucraïna. "Este paquet és un dels més amplis aprovats per la UE. Se sotmetrà a procediment escrit i serà aprovat per al 24 de febrer", ha anunciat la presidència belga del Consell de la UE.

A més d'incloure nous noms, l'últim paquet sancionador, l'aprovació del qual coincidirà amb el segon aniversari de la guerra, se centra "en les xarxes d'adquisició de components per a drons que acaben en el complex militar rus i després en el camp de batalla d'Ucraïna", expliquen fonts diplomàtiques, que confirmen que la nova ronda de mesures sectorials inclourà "empreses russes, però també de tercers països". Fins ara, la UE ja havia inclòs empreses de Hong Kong o l'Iran. Ara, per primera vegada, s'inclouran també empreses de la Xina.

Amb la incorporació de 200 noms més a la llista, són ja més de 2.000 les persones i empreses que estan en el focus de la UE que també ha acordat prolongar sis mesos el règim sancionador. "Amb este paquet prenem més mesures contra entitats implicades en l'elusió, en els sectors de la defensa i militar", ha destacat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. "Hem de continuar degradant la maquinària de guerra de Putin. Amb un total de 2.000 designacions en total, mantenim la pressió alta sobre el Kremlin", ha afegit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, posant l'accent sobre les mesures per a impedir l'accés de Rússia a drons. "Rússia està pagant per les seues accions. Dos anys després dels primers míssils russos, la nostra determinació de fer costat a Ucraïna és més forta que mai", ha reivindicat la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola.

Els obstacles d'Hongria

L'adopció del nou paquet sancionador, que també arriba en plena ressaca de la mort de l'opositor rus Alekséi Navalni, no ha sigut senzilla per les resistències d'un país, Hongria, que ha mantingut de nou en suspens la resta de delegacions fins a l'últim minut. "La setmana passada ja teníem un acord a 26, però Hongria va demanar més temps. En els últims dies hem rebut senyals que no s'oposaria al paquet i el Coreper (el comité de representants permanents) l'ha aprovat amb rapidesa i sense discussió", han explicat fonts diplomàtiques.

Això sí, Budapest ha tornat a deixar clar en una declaració que no compartix l'estratègia europea de sancions contra el Kremlin, el mateix que va fer este dimarts el seu ministre d'Exteriors, Peter Szijjartó, congratulant-se d'haver eliminat qualsevol element del paquet que danyara "l'interés nacional hongarés".