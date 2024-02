El Govern abordarà amb els regants mesures d’autocontrol davant de la sequera

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo, ha avançat a Levante-EMV que l’objectiu de l’avançament a la segona setmana de març de les reunions de les 12 comissions de desembassament de les conques que gestiona la CHX “és abordar amb els regants, que són els usuaris que més aigua consumixen, la situació actual de sequera, atés que les precipitacions de gener i febrer no han sigut importants i les previsions que tenim no són bones”. “Amb les aportacions dels rius en mínims, és necessari acordar amb els regants mesures d’autocontrol, de manera que, de manera voluntària, restringim el consum d’aigua, perquè no sabem si la sequera va per a molts anys”, afig.

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo / Germán Caballero

Polo ha fet estes declaracions abans de participar en l’acte de presentació, organitzat per este periòdic, del projecte DigitAMED, que lidera Global Omnium, amb la finalitat de digitalitzar la gestió dels sistemes d’aigua potable i clavegueram de set municipis, entre els quals hi ha els de ciutats grans com Gandia i Sagunt. Esta iniciativa ha captat 7,9 milions d’euros de fons europeus dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l’aigua.

Avançament a març de les comissions de desembassament

L’avançament a març de les comissions de desembassament, que estaven programades per a abril, forma part de les actuacions iniciades per l’organisme gestor de la major part de les conques de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’anticipar-se a possibles escenaris d’escassetat d’aigua.

L’assut d’Antella, de la Séquia Reial del Xúquer, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Les comissions de desembassament reunixen l’Administració amb els usuaris de l’aigua dels 12 embassaments de la CHX, principalment regants, però també ajuntaments en el cas que hi haja proveïment per al consum humà, i, igualment, empreses elèctriques si les infraestructures hidràuliques s’aprofiten per a generar energia.

Sensibilització dels usuaris

L’altra ja es va produir a principis d’este mes, quan la CHX, que depén del Govern central, va enviar cartes als grans municipis perquè tinguen al dia els seus plans d’emergència enfront de la sequera, implementen mesures d’estalvi en les instal·lacions públiques i posen en marxa campanyes de conscienciació ciutadana.

La demarcació del Xúquer, que, juntament amb la C. Valenciana, abasta també part del territori de Castella-la Manxa i Aragó, a més d’aigua per a regadiu i usos energètics, proveïx per al consum humà més de 4,3 milions d’habitants de municipis, entre els quals s’inclouen capitals com València, Albacete i Terol.

Embassament d’Ulldecona, del sistema Sénia-Maestrat, a principis d’este mes de febrer / Andreu Esteban/ EFE

En estos moments, dels nou sistemes de la CHX, estan en situació d’emergència per la sequera el de Sénia-Maestrat i el de Palància-les Valls. El de la Marina Alta està en alerta i en situació de prealerta n’hi ha quatre més: Marina Baixa, Millars, Serpis i Vinalopó. De moment, se salven els sistemes Xúquer i Túria, els embassaments dels quals estan al 52 % i al 53 % de la seua capacitat, en la mitjana de l’última dècada.

“La CHX complirà amb l’Albufera”

Panoràmica del llac de l’Albufera presa a mitjan mes de febrer / Miguel Ángel Montesinos

Malgrat la sequera, Polo garantix que “la CHX complirà amb l’aportació prevista en el pla hidrològic de conca de 20 hectòmetres anuals d’aigua per a l’Albufera, que arribaran al llac entre el 15 d’octubre i el 15 de maig”. Estes aportacions provenen dels sistemes Xúquer i Túria i inclouen també aigua depurada.