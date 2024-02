Els tractors volen tornar a col·lapsar Madrid dilluns convocats per les organitzacions agràries

Els agricultors ompliran de nou Madrid amb els seus tractors el dilluns 26 de febrer, tal com estava previst en el calendari de protestes. La idea és tornar a col·lapsar la capital, tal com ho van fer dimecres, convocats per UPA, COAG i ASAJA, els sindicats majoritaris. Centenars de vehicles i milers d'agricultors i ramaders estan cridats a participar en la protesta del dilluns. Han triat eixa data perquè se celebra també el Consell de Ministres de la UE, en què es debatran possibles maneres de garantir respostes ràpides i estructurals a la crisi del sector agrari.

Els tractors partiran a les 9 hores del pont d'Arganda i accediran a la capital per la Nacional 3, avinguda del Mediterráneo, Ciudad de Barcelona, per a concentrar-se al passeig d'Infanta Isabel, davant del Ministeri d'Agricultura. Des d'allí, acompanyats per milers d'agricultors a peu, es dirigiran a la seu de l'Oficina de la Comissió Europea (passeig de la Castellana, 46), on tindran lloc les intervencions dels màxims responsables de les organitzacions convocants.

En la reunió de ministres de la UE s'espera que s'aborden la flexibilització de la política agrària comuna (PAC) i la negociació de les "clàusules espill" per a garantir la reciprocitat de normes amb les importacions de tercers països, dos assumptes que són "vitals" per als agricultors, segons les organitzacions. Amb el lema "El camp exigix suport, respecte i reconeixement", el sector també reclama un canvi en el funcionament de la llei de la cadena alimentària, un sistema d'assegurances agràries que responga a les necessitats dels productors, una fiscalitat concorde als increments de costos que suporta el sector i inversions urgents en matèria de regadius.