Piquets i reivindicacions del personal de les ITV durant la jornada de vaga general

Piquets a les portes de les diferents estacions de la ITV valenciana secundats per xiulets, tocs de botzina i les reivindicacions en favor de l’aplicació de l’acord d’homogeneïtzació salarial firmat amb la Conselleria d’Indústria el novembre passat.

Eixe és l’ambient que es respira este matí en les diferents instal·lacions de la inspecció tècnica de vehicles, llocs on els treballadors s’estan concentrant reclamant la posada en marxa d’un pacte destinat a posar fi a bretxes en els sous —d’un 40 % entre el que cobra un mateix treballador a Alacant i els seus homòlegs de València i Castelló— que seguixen pendents després d’una reversió que ja complirà un any.

A causa d’este motiu, esta situació de protesta es repetia en els diferents enclavaments de la Comunitat Valenciana este dimarts, on molts cotxes arribaven amb la seua cita prèvia a passar la inspecció. No obstant això, a la porta dels centres es trobaven amb els empleats manifestant-se, els quals —majoritàriament— només els deixaven passar en un dels tres supòsits que establixen com a prioritaris els servicis mínims establits per a estes parades: vehicles d’emergències (ambulàncies, bombers, policia…), aquells que han de passar una segona revisió després d’haver fracassat en la primera i els vehicles “la ITV periòdica dels quals haja caducat ja o caduque en els dies que es desenvolupe la vaga”.

És el que està succeint en punts com l’estació de Vara de Quart, on, este matí, molts conductors, després de trobar-se amb la protesta d’una vintena de treballadors i ser informats dels motius pels quals no anaven a deixar-los passar, se n’han anat amb l’esperança de poder passar-la un altre dia. Només uns pocs —menys de deu cotxes per hora— han aconseguit passar, perquè complien eixa necessitat obligatòria.

Missatges crítics

A la porta, mentres, els càntics reivindicatius s’han succeït, amb missatges com a “mateix treball, mateixes condicions” o “Nuria, l’has firmat tu”, este últim en referència directa a l’acord que està pendent d’aplicar i que va ser pactat amb la consellera d’Indústria, Nuria Montes.

La intenció de la plantilla, han explicat a este diari, és quedar-se ací fent relleus fins al tancament de les estacions esta nit i, per a fer-ho, han desplegat rodes i un contenidor per a bloquejar l’accés.

A més, també han obert una taula en la qual han posat plats amb menjar per a picar i agafar forces per a una llarga jornada en la qual de les 400 inspeccions que passen de mitjana cada dia, no preveuen que s’arribe ni tan sols a la mitat.