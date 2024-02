La Ribera va rebre 700.000 turistes en 2023

Quasi 700.000 persones van descansar almenys una nit en algun dels allotjaments turístics de la Ribera l’any passat. El balanç anual de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) xifra en 681.620 les pernoctacions registrades a la comarca en 2023. Una dada que mostra el seu potencial per a atraure visitants i la diversificació que ha experimentat el sector, ja que la pràctica totalitat dels municipis va rebre algun viatger.

Com ja va avançar Levante-EMV, el nombre de turistes va créixer l’any passat a Cullera. I també ho va fer en el conjunt de la comarca, que quasi va fregar les 700.000 pernoctacions turístiques. És la mesura que utilitza l’INE, que, si bé no és capaç de xifrar amb exactitud el total de visitants, ja que obvia els que acudixen a un lloc i se’n van el mateix dia, servix per a comprovar el nivell d’ocupació dels allotjaments turístics regulats.

El 75 %

A pesar que van ser desenes de milers les persones de nacionalitat estrangera que van fer nit a la comarca en algun moment de l’any passat, la veritat és que la major part dels visitants va ser d’origen nacional: 511.438. O, cosa que és el mateix, el 75 % del total. Els 170.187 turistes restants es van allotjar a la Ribera provinents d’un país estranger.

Apartaments i hotels enfront de la mar / Agustí Perales Iborra

Cullera és el líder indiscutible a l’hora d’atraure turistes. La localitat de la Ribera Baixa s’ha especialitzat en això i ho ha convertit en el seu motor econòmic. Una tercera part dels visitants que va rebre la comarca l’any passat es van allotjar a Cullera, que va concentrar 230.342 de les 681.620 pernoctacions registrades.

Un terç

Si un de cada tres visitants es va decantar per Cullera, això vol dir que hi ha més de quatre-cents mil que van triar una altra destinació. La dada mostra, alhora, el potencial de la ciutat de la Ribera Baixa com la capacitat de la resta de municipis per a potenciar els seus atractius. El creixement del turisme rural es troba, igualment, darrere d’una de les dades més importants que llança el balanç de l’INE: 46 de les 47 poblacions de la comarca. Pràcticament totes. Cotes és l’única localitat que no aporta pernoctacions a l’estadística.

Per darrere de Cullera, Alzira és la ciutat que va registrar més pernoctacions al llarg de 2023, amb 71.215. En el seu cas, l’origen es repartix de forma més equitativa. Poc més de quaranta mil van arribar a la capital de la Ribera Alta des d’algun punt de la geografia espanyola, mentres que trenta mil ho van fer des d’altres països. El visitant nacional va representar, en conseqüència, el 57 % del total. Per darrere d’estes es va situar Sueca. La capital de la Ribera Baixa va atraure 66.048 persones a alguns dels seus allotjaments l’any passat. El 80 % (unes cinquanta-tres mil) tenien nacionalitat espanyola.

Les tres ciutats esmentades van concentrar més de la mitat dels turistes de la Ribera. No obstant això, localitats com Alberic, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benifaió, Carcaixent, Castelló, l’Alcúdia, Massalavés, Montserrat, Sollana i Turís van superar les deu mil pernoctacions l’any passat.