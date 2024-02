Sánchez diu que la cultura no és un sector subsidiat i retorna amb escreix el que rep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defés este dimecres que la cultura, "malgrat el que alguns pregonen des de la ignorància" i "els prejuís més rancis", no és un sector subsidiat, sinó "un motor de prosperitat que retorna amb escreix el que rep de les institucions públiques".

En la seua intervenció per a inaugurar la jornada "Les indústries culturals i creatives, un valor a l'alça amb reptes immediats", organitzada per la CEOE, el cap de l'executiu ha remarcat que la cultura és "un sector estratègic per a Espanya, amb un impacte absolutament decisiu en els assoliments sense precedents d'altres sectors claus per a la nostra economia", com el turisme.

Sánchez s'ha referit també als reptes que planteja la intel·ligència artificial per a les indústries culturals, i la necessitat de protegir els drets de propietat intel·lectual.

"Es plantegen moltes preguntes que exigixen respostes adequades. I és cert que encara, fins i tot els creadors de la intel·ligència artificial, no tenen totes les respostes", ha remarcat. No obstant això, ha defés que en tots els debats sobre este tema prevalga la protecció dels autors.

Trobada amb Bayona

Sobre el bon estat de la cultura a Espanya, el president del Govern ha contat que "fa uns dies" va estar amb José Antonio Bayona, al qual s'ha referit com a Jota, i ha mostrat "esperança" en les seues possibilitats per a aconseguir l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per La sociedad de la nieve.

Sobre esta cinta, ha recordat que mig milió d'espectadors l'han vista en cinemes i 89 milions en Netflix, amb la qual cosa és la segona pel·lícula de parla no anglesa més vista en la plataforma.

"I com va dir el mateix Bayona, era una pel·lícula absolutament impensable fa deu anys quan va voler rodar-la, i si ho és hui és gràcies a un extraordinari elenc de professionals de la indústria cinematogràfica espanyola", ha subratllat.

Un talent, ha afegit, al qual es pot referir en literatura, còmic, música o videojocs, "per esmentar alguns dels exemples més eloqüents de la capacitat industrial del sector de la cultura al nostre país, i la potència de les nostres indústries culturals", que arriben als 700.000 treballadors i que representa el 3,3 % del PIB.

En este context, ha recordat que des de 2018 s'ha duplicat el volum de recursos destinats a la cultura, amb línies de suport pioneres com el bo cultural jove, que ha definit com "un absolut boom" per a eixe sector d'edat.