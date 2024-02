“Som un actor principal en el desenvolupament dels municipis”

L’aigua és un element indispensable per a la vida i bé ho saben els ajuntaments. La transcendència de la col·laboració publicoprivada resulta fonamental per a la màxima eficiència de la seua gestió. Bé ho sap Hidraqua, una empresa de referència en el sector. És present en un centenar de municipis de la Comunitat Valenciana, bé com a fórmula directa o com a empresa mixta com ara Agua de Alicante, Aigües d’Elx, Aigua de l’Horta, Aguas de Paterna o Aigües de Cullera, per posar-ne diversos exemples.

Fa un any, Hidraqua va inaugurar el seu centre de Dinapsis en el biohub de la Marina, centre d’innovació i digitalització. Es tracta d’una aposta per impulsar la transformació ecològica dels territoris valencians, proporcionant millors solucions verdes en la gestió del cicle integral de l’aigua en diferents àmbits. “Som aliats tecnològics allà on operem, més enllà de la nostra funció principal que és la de portar l’aigua tant en qualitat com en quantitat als ciutadans”, explica Francisco Bartual, gerent territorial d’Hidraqua a la província de València. “Podem dir que pretenem ser un actor principal en el desenvolupament dels municipis quant a la transformació tecnològica i també les qüestions socials a través dels nostres fons socials, programes que duem a terme amb els diferents ajuntaments”, valora Bartual. “Busquem una capil·laritat en els municipis, apostant per la innovació i la proximitat”, afig.

La funció municipal, de servici públic, forma part de l’ADN d’Hidraqua, un dels principals protagonistes en el Fòrum de Municipalisme que organitza Levante-EMV. “Fem ciutat d’una manera o d’una altra intentant d’alguna manera no ser només una concessionària, sinó conéixer les problemàtiques del municipi, del lloc on treballem i, així, oferir solucions innovadores, intel·ligents, molt més enllà del tema estricte de l’aigua”, afirma el gerent provincial de l’empresa. “Intentem ser actors actius, saber què necessita un ajuntament a cada moment per a poder proporcionar-ho. Som un paradigma de la col·laboració publicoprivada”, afig.

Transformació ecològica

El projecte Guardian és un exemple del servici al ciutadà. Es tracta d’un sistema d’incendis que Hidraqua té en Riba-roja i a Paterna, destinat a augmentar la resiliència al foc en una zona del Parc Natural del Túria. Es tracta de la infraestructura contra incendis més gran d’Europa i la segona més gran del món. A més de l’envergadura d’esta instal·lació, el caràcter diferencial és que empra aigua regenerada, aigua depurada sotmesa a tractaments específics per a la seua reutilització, en la lluita contra els incendis forestals, cada vegada més freqüents a conseqüència del canvi climàtic.

“Oferim als ajuntaments solucions a mesura sota el paraigua de la transformació ecològica, la digitalització i les solucions mediambientals, amb especial atenció a les necessitats socials dels municipis. És interessant parlar d’anticipació i previsió. A la Comunitat Valenciana no s’està parlant de restriccions d’aigua. Això s’aconseguix amb un treball de previsió de molta inversió en els municipis. Alguna cosa hem d’estar fent bé”, explica Francisco Bartual.