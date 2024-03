La regeneració de la platja de les Deveses de Dénia permet dotar-la de servici d'ombrel·les i hamaques

La regeneració de la platja de les Deveses de Dénia, un tram costaner de 3,6 quilòmetres lineals, permetrà que este estiu funcione un servici que és comú en totes les platges i que, no obstant això, en esta, com que no tenia ni un centímetre d'arena els estius passats, no es podia prestar. Eixe servici és el de lloguer d'hamaques i ombrel·les. La platja ha passat del no-res a "l'infinit". Ara té un arenal amb una amplària d'entre 30 i 110 metres.

Las imágenes de la espectacular regeneración de la playa de les Deveses de Dénia / Alfons Padilla

Després de molts anys de regressió, la platja de les Deveses recupera el pols de l'estiu. La transformació ha sigut espectacular. Els banyistes que tornen a este litoral es fregaran els ulls. Les ones colpejaven contra els murs de les cases de primera línia. Ara hi ha una platja amplíssima, quasi "infinita". Hi ha tros d'arena perquè els banyistes hi estiguen a plaer.

Novetat en el litoral de Dénia

La licitació en este litoral del lloguer d'hamaques i ombrel·les és una de les novetats del plec d'explotació de servicis de temporada en platges que ha aprovat hui la junta de govern de Dénia. Este negoci se situarà al carrer Riu Gran.