El Consell deixa al sector del vi sense ajudes per la sequera i la guerra a Ucraïna

El conjunt de les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana (la Unió Llauradora, AVA-Asaja, Asaja Alacant, UPA-PV i CCPV-COAG) i les cooperatives agroalimentàries manifesten la seua “creixent indignació davant la falta de propostes concretes per part de la Conselleria d'Agricultura per als productors vitivinícoles que estan sumits en una forta crisi i una situació desesperada”. Els viticultors han tingut una important disminució dels ingressos a conseqüència de l'increment de costos productius i la meteorologia adversa, fonamentalment per la sequera.

La constitució de la Mesa Sectorial del Vi per part de Conselleria el passat 29 de febrer, i convocada segons esta perquè “el sector del vi és estratègic per a nosaltres i un dels pilars bàsics de l'agricultura valenciana”, segons les entitats representatives “no servix de res i pot quedar-se en lletra morta si no s'activen mesures de suport urgents per al sector. Excepte les ajudes anunciades a la destil·lació de subproductes de vinificació per a la campanya 2023/24, per import de dos milions d'euros, i l'obertura de la convocatòria de les ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya, poques coses més”.

Les organitzacions agràries i cooperatives exigixen en este sentit ajudes directes per a pal·liar les greus pèrdues econòmiques ocasionades per la sequera i els efectes de la guerra a Ucraïna, ja que és un dels pocs sectors que s'ha quedat sense suports, mentres altres comunitats autònomes sí que ho han fet. Per exemple, Catalunya va concedir en 2023 un total de 20 milions d'euros per als seus viticultors per a pal·liar les pèrdues per la sequera amb ajudes de 450 euros per hectàrea, i el País Basc, altres 7,3 milions d'euros pel minvament de rendiments a causa de la guerra d'Ucraïna.

Verema en verd

Reclamen, així mateix, aprovar la verema en verd, com l'any passat, però usant esta vegada la mitjana de rendiments de les denominacions d'origen i no les de cada viticultor. Organitzacions agràries i cooperatives demanen, així mateix, flexibilitzar el desviament dels fons sobrants del PASVE a altres mesures de suport, els ecorègims per al cultiu de la vinya i les restriccions de terminis i condicions en la poda i la fertilització del cultiu. Sobre la PAC, demanden especificar el concepte del pagament de les transferències de la política agrícola comuna (PAC) i/o possibilitat de veure en una app oficial tots els pagaments que un beneficiari està cobrant.

Camp de vinyes de Requena, en una imatge recent. / F. Calabuig

Una altra de les mesures que proposen és augmentar en totes les pòlisses d'assegurança que tinguen cobert el risc de sequera fins al 70 % del cost a càrrec de la subvenció de les administracions, que és el màxim que establix la legislació. I reclamen, així mateix, prorrogar la bonificació del gasoil B.

“És necessari que la Generalitat faça costat als productors vitivinícoles, situats la majoria en zones d'interior desfavorides, ja que els costos dels inputs els han augmentat fins a nivells insostenibles, les seues produccions s'han vist minvades i, a més, no poden trobar una eixida normal al mercat”, assenyalen les organitzacions agràries i cooperatives.