El Vila-real goleja i avança

El Vila-real va confirmar la seua recuperació de nivell de joc i resultats en golejar, amb el noruec Alexander Sorloth, autor de tres gols, com a gran protagonista, a un Granada molt fràgil en defensa i que seguix en caiguda lliure cap al descens (5-1). El conjunt castellonenc a penes va necessitar la rapidesa de Traoré i la contundència del seu davanter centre per a desarmar el seu rival, que després d'un bon inici es va desintegrar definitivament després d'encaixar el tercer gol a la mitja hora de joc.

El Granada, obligat per la necessitat de punts, va tindre una ambiciosa posada en escena, protagonitzant les primeres arribades d'un cert perill a l'àrea. La proposta de l'equip de Medina es va afonar en la primera ocasió en la qual Traoré, debutant com a titular esta temporada, va aparéixer en el partit.

L'extrem, guanyador de tots els duels, va iniciar la jugada del primer gol, anotat per Sorloth després d'arreplegar un rebuig del travesser a rematada de Gerard Moreno. El Granada va intentar recuperar el fil del partit, amb un Pellistri molt actiu, i va tindre la seua opció en una rematada de Lucas Boyé que se'n va eixir fregant el pal.

Però quan el partit semblava més equilibrat va tornar a aparéixer Traoré, que va dibuixar una passada a Parejo perquè el madrileny assistira a Sorloth, que lliure de marca va batre de nou a Batalla. El Granada va intentar subjectar-se al partit a través del control de la pilota, però un altre eslalon de l'extrem burkinés, culminat amb un tir que va traure Batalla de l'angle, va acabar en el tercer gol. El posterior servici va ser rematat a plaer, en el primer pal, per Capoue en una acció que va tornar a retratar la fragilitat defensiva del Granada. Amb mitja hora de joc i 3-0 en el marcador, el Vila-real es va deixar anar davant un Granada que sense fe va intentar retallar distàncies abans del descans.

El Vila-real va tornar del vestuari decidit a impedir que el Granada poguera ficar-se en el partit. Al minut de joc, l'equip de Marcelino ja va fregar el gol, que va acabar aconseguint segons després Guedes en el seu primer contacte amb la pilota. El portugués, relleu de Gerard Moreno, va aprofitar una assistència d'Álex Baena per a superar amb un tir creuat a Batalla.

Davant l'afonament del Granada, el Vila-real ja només va haver de preocupar-se de qüestions extraesportives, com l'eixida del camp de Bailly i del seu relleu, Mandi, tots dos per problemes vírics. La proximitat del pròxim compromís contra el Marsella va portar al Vila-real a prendre's el partit amb calma davant un rival entregat. Encara que a mig gas, el Vila-real va continuar tocant les portes del gol. Soroth i Parejo, després d'un llançament de falta, van estar a punt de sumar-ne el quint, que va acabar trobant una altra vegada el noruec, de cap, després d'un servici. El Vila-real, de nou al ritme del millor Parejo de la temporada, no va voler més davant un Granada que només va tindre forces per a maquillar el marcador, per mitjà de Corbeanu, en l'últim minut del temps afegit.