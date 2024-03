Morant elegix l'alcalde de Cullera per a presidir el congrés del PSPV

Jordi Mayor, alcalde de Cullera, és el primer nom propi del congrés extraordinari del PSPV que comença este divendres i en el qual s'aniran succeint els nomenaments, amb la secretaria d'Organització com a joia de la corona. Segons ha avançat Valenciaplaza, Mayor és l'elegit per la que serà ratificada com a secretària general del partit, Diana Morant, com a president del congrés, un càrrec de representativitat durant el conclave.

Mayor és tan pròxim a la nova líder del partit com a l'actual secretari general del PSPV a la província de València, Carlos Fernández Bielsa; no en va, forma part de la seua executiva a la província i és part del grup en la Diputació de València. És un nom transversal entre els dos dirigents i serà l'encarregat de dirigir el congrés que se celebrarà durant el cap de setmana.

L'elecció no sols és una picada d'ullet de complicitat cap a Bielsa, qui serà el vicesecretari general de Morant en la nova executiva que encara està en negociacions, sinó també al bon esdevindre electoral de Mayor en el seu municipi, on governa amb una àmplia majoria absoluta en les últimes dos legislatures.

El càrrec de president del congrés és un càrrec amb molt de simbolisme, com es va veure en el Congrés Federal del PSOE celebrat a València en el qual Pedro Sánchez va triar Ximo Puig per a este lloc. En l'últim del PSPV celebrat a Benidorm, Puig va optar per la llavors vicealcaldessa de València i líder dels socialistes a la capital del Túria, Sandra Gómez.

Suscríbete para seguir leyendo