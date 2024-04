Compromís oferix a Mónica Oltra tornar a ser portaveu del partit

La portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, acaba de comparéixer al parlament per a valorar l’arxivament provisional de la causa contra l’exvicepresidenta del Consell i exconsellera d’Igualtat, Mónica Oltra. “Això és el més bonic que m’ha passat en dos anys”, han sigut les primeres paraules de Micó, que ha oferit a Oltra tornar a la primera línia política com a portaveu de Compromís. “Si Oltra vol, tornarà a ser portaveu de Compromís i una de les peces claus del nostre projecte polític”, ha subratllat Micó.

“Sempre hem cregut en la innocència de Mónica Oltra. No han trobat res després de dos anys perquè mai va haver-hi res. Això passarà a la història de la democràcia com una persecució judicial de les persones que lluiten contra els poderosos”, ha sentenciat Micó. Per a la portaveu de Compromís, este arxivament “posa sobre la taula la injustícia d’un cas clar de lawfare i de persecució política”.

“Hui, els valencians i les valencianes de bé estem d’enhorabona”, ha afegit Micó. “Mónica Oltra és una persona excepcional, una gran política i un referent per a la nostra organització, on serà sempre el que ella vulga ser, i, si decidix tornar a primera línia política, l’esperem amb els braços oberts”, recalca Micó, que assegura que “per descomptat que li demanarem que torne a la primera línia”. “Ella pot fer el vulga i esta organització li dona tot el suport per a ser el que vulga, Mónica Oltra serà el que vulga ser dins de Compromís”, ha assenyalat.

Per a Micó, “este cas de lawfare ens va passar factura a tot Compromís i també al Consell del Botànic”. “Este sobreseïment és provisional, però sempre hem cregut que este cas no tenia cap fonament jurídic, i així ho ha vist el jutge d’instrucció. No hi ha res a rascar, perquè la justícia ha vist que això era un cas de lawfare i que no hi havia res contra Oltra i la resta d’acusats”, ha destacat.

“Encara no he pogut parlar amb Mónica, però ho faré”, ha explicat Micó, que ha conclòs la seua intervenció al Congrés dels Diputats assegurant que si Oltra torna al partit, “tornarà a ser portaveu de Compromís i una de les peces claus del nostre projecte polític”.

“Vaig posar la mà en el foc per Mónica”

El síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, per la seua banda, ha destacat: “Vaig posar la mà en el foc per Mónica i hui el jutjat ens dona la raó a tots els que vam creure, des del principi, en la innocència de Mónica Oltra. Per tant, un sentiment de satisfacció, d’alegria cap a Mónica. Però també un sentiment de ràbia i d’indignació per tots aquells que van voler destruir, no només la carrera política de Mónica Oltra, sinó també la seua vida personal”. “Per a Mónica, una abraçada molt forta, i per a tots ells, la més profunda indignació i el desig que alguna vegada acaben pagant tot el mal que han fet”, ha afegit.

