El Consell de Seguretat de l'ONU comença el debat sobre el reconeixement de Palestina com a estat membre

No serà un procés fàcil ni ràpid ni té l'èxit garantit, però Palestina dona este dilluns altre pas en el seu intent de ser reconegut com a estat membre de les Nacions Unides. Eixa qüestió s'aborda en dos reunions en el Consell de Seguretat, en què s'inicia ara un procediment que requerirà temps i que, abans d'arribar a l'Assemblea General, hauria d'acabar amb una votació en el mateix Consell. I ací la major amenaça per a l'objectiu palestí és un possible veto dels Estats Units.

Palestina ja va intentar en 2011 el reconeixement. Llavors, com esta vegada, també va iniciar el camí seguint el primer pas formal obligatori: l'enviament d'una carta al secretari general sol·licitant que remeta la qüestió al Consell de Seguretat. António Guterres va rebre eixa missiva el dilluns passat i ha complit la petició palestina d'enviar-la al Consell a l'abril.

La primera reunió d'este dilluns en el Consell de Seguretat se celebra a porta tancada a les 10.00 hores a Nova York (16.00 hores a Espanya). Hora i mitja després hi haurà una altra reunió ja oberta, en què una carta de Guterres presenta formalment la petició palestina. A partir d'eixe moment, es posarà a treballar un comité del Consell compost per representants dels 15 països membres.

Primer intent fallit

En 2011, en el primer intent de Palestina, va haver-hi diverses reunions d'eixe comité que es van prolongar diverses setmanes. Van acabar sense donar una recomanació unànime sobre el reconeixement de Palestina, per la qual cosa, el Consell en aquella ocasió no va arribar a votar.

Si en esta ocasió hi ha recomanació unànime i arribara a produir-se la votació en el Consell, seria necessari que votaren a favor del reconeixement almenys nou dels 15 països membres. No podria votar-hi en contra cap dels cinc amb dret a veto: els EUA, el Regne Unit, França, la Xina i Rússia.

Només si se superara eixa fase, s'enviaria la recomanació de reconeixement de Palestina a l'Assemblea General, que ja en 2012 i després del fracàs del primer intent va atorgar a Palestina l'estatus "d'estat no membre observador", el mateix que té la Santa Seu i en el qual l'elevava de la categoria "d'entitat observadora" que havia tingut fins llavors.

Perquè Palestina siga elevada a “estat membre” en l'Assemblea General, seria necessari que ho aprovaren una majoria de dos terços entre els 193 països membres.

Actualment, 139 nacions reconeixen Palestina com un estat, i encara que continua havent-hi països que advoquen per esperar al reconeixement com a part de la negociació final per a la solució de dos estats, uns altres, davant un procés de pau que fa una dècada que està congelat, estan avançant cap a reconéixer sense esperar. Entre estos, Espanya.

