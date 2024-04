Una dona s’encara amb Zaplana: “Jo estic ací des de les 9.30 hores”

L’arribada de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del PP Eduardo Zaplana als jutjats pel cas Erial ha sigut accidentada. A les portes de la Ciutat de la Justícia de València, on este dimarts declara per Erial, procediment en el qual s’ha investigat el presumpte cobrament de més de 10 milions d’euros en comissions derivades de concessions de les ITV i dels parcs eòlics de la Comunitat Valenciana, una dona que esperava la cua per a entrar pel control de seguretat li ha recriminat a l’exministre que no guardara el seu torn. “Jo porte ací des de les 9.30 hores”, li ha recriminat. Una altra persona, darrere d’una pancarta, corejava cada vegada que entrava als jutjats un dels acusats “On estan els diners dels valencians?”.

