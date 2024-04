La Politècnica conclou que l'habitatge "es degrada de manera accelerada" a València

Si no es prenen mesures urgents, el mercat immobiliari valencià està abocat a ser "literalment insostenible". Així de contundent s'expressa la Càtedra Observatori Habitatge de la Universitat Politècnica de València (UPV) en el seu últim informe, corresponent al primer trimestre de 2024, en el qual conclou, després de constatar que el preu de la venda de pisos i del lloguer s'ha incrementat un altre 10 % en els tres primers mesos de l'any i que "l'oferta està minvant de manera alarmant", que la "situació a València i la seua àrea metropolitana es degrada de manera accelerada".

El document assegura que l'entrada en vigor de la Llei estatal de l'habitatge "ha sigut desastrosa per al mercat del lloguer, perquè ha expulsat habitatges del mercat tradicional a causa de la impossibilitat que els propietaris vinculen la quota a la inflació i la protecció contra l'okupació". Les dades són concloents sobre este tema, atés que a la ciutat de València hi ha en l'actualitat 1.300 habitatges en lloguer tradicional per més 2.100 de curta duració (menys d'onze mesos). Per tant, hi ha quasi el doble de pisos que es destinen al turisme, sobretot, però també als estudiants.

Persistència

La Càtedra insistix en les conseqüències de la persistència en la impossibilitat de llogar ni tan sols una habitació: una dinàmica que "ja estem veient, amb cada vegada més gent dormint als nostres carrers o en improvisats poblats sense condicions de salubritat ni seguretat". És a dir, l'expansió del barraquisme que este departament de la UPV "va advertint des de fa dos anys".

La falta d'habitatge és apressant a València / Germán Caballero

L'informe assegura que és necessari activar ajudes directes per a l'accés a l'habitatge tant per a comprar com per a llogar, encara que a curt termini advoca per activar ja més pisos per a arrendar "donant seguretat jurídica als seus propietaris". Com?, doncs que l'Administració responga en cas d'impagament davant l'amo de l'habitatge si un inquilí deixa de pagar i la llei acual impedix el desnonament. Esta mesura, a més, propiciaria l'eixida al mercat dels pisos i cases buits que requerixen una important obra per a posar-los al dia, atés que els seus propietaris veurien garantit el retorn de la seua inversió.

Programa

D'altra banda, la Càtedra de la UPV destaca que la Generalitat "ha posat el focus en la necessitat de construcció d'habitatge protegit" sobre sòl públic -el programa inclou 10.000 habitatges-, encara que afig que "ara arriba el moment de desenvolupar la normativa i els reglaments que permeten la convocatòria dels concursos i la seua adjudicació al sector privat".

A més de la falta d'oferta, el document assegura que l'altre gran problema d'este mercat se situa en la demanda i en el poder adquisitiu dels pretendents a compradors, perquè els salaris dels jóvens i els migrants "fan inviable la compra d'un habitatge, quedant per a ells únicament l'opció del lloguer. Però amb una quota mitjana de 1.600 euros al mes", només queda la possibilitat d'arrendar una habitació, que també "arriben a preus absurds".

