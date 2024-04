Agricultors i ramaders tornen a les protestes a València per la crisi del sector

Noves protestes dels agricultors a la Comunitat Valenciana. La Plataforma en Defensa dels Llauradors i Ramaders de l'Horta ha iniciat este matí una marxa autoritzada amb cavalls i carros des de l'entrada a València a la carretera de Barcelona fins als edificis de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La concentració ha arrancat en la confluència de l'avinguda Germans Machado amb Comte de Lumiares, en direcció cap al vell llit del riu Túria per l'antiga carretera de Barcelona. Els manifestants s'han dirigit fins a la seu d'esta conselleria, on els seus portaveus han explicat "els problemes que patix el sector i, en particular, l'Horta de València. Esta plataforma del sector agrari denuncia "els preus irrisoris de la campanya de verdures, cítrics i hortalisses d'hivern-primavera".

Protesta a la seu de la Conselleria d'Agricultura. / G. Caballero

Segons els seus portaveus, "la Conselleria té previst donar respostes i reunir-se amb una representació dels agricultors i ramaders que cuiden, treballen i produïxen aliments segurs i de qualitat en l'horta, cada vegada menys rendible".

Preocupació per la sequera

Més enllà d'esta nova mobilització del sector agrari, que esta vegada no té el suport de les organitzacions majoritàries del sector, la prolongada sequera que està afectant la Comunitat Valenciana, agreujada per les elevades temperatures i els vents de ponent, ja està provocant greus problemes a la pràctica totalitat de les produccions agrícoles i ramaderes. L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) trasllada la preocupació cada vegada més palesa del sector tant per les restriccions de reg i els sobrecostos que han d'assumir els productors com pels minvaments de producció previstos.

La situació resulta especialment alarmant per als ramaders, sobretot a l'interior de Castelló i València, que advertixen una escassetat d'aigua i de pastures inusual en època primaveral. Davant la falta de pluges, hi ha ramaders que estan havent de costejar el transport d'aigua en camions (quasi mil euros de despesa per viatge), els quals, a més, en moltes ocasions tenen dificultats per a accedir a les granges. Marc Boix, ramader i delegat d'AVA-Asaja a Morella, subratlla també que “estem variant la dieta dels animals per a mantindre'ls més hidratats i reduint els seus esforços per a no cansar-los i evitar així posar-los en perill”.

Regs des de fa mesos

Respecte als cultius, la sequera i les altes temperatures estan obligant els agricultors a recórrer al reg des de fa mesos amb la despesa afegida que comporta. En taronges i mandarines, que ara mateix, en funció de les varietats, es troben en fase de recol·lecció i/o floració, molts arbres patixen deshidratació fins a tal punt que estan més vulnerables davant de malalties i plagues.

El responsable de la sectorial de taronges d'AVA-Asaja, Alejandro Aparicio, avisa que “l'ús de depredadors per a la lluita biològica contra el cotonet de Sud-àfrica o l'aranya no està sent del tot efectiu pel fet que estos no s'adapten a les altes temperatures. En general, estem assumint importants sobrecostos en energia elèctrica per a regadiu i en tractaments fitosanitaris”.

Caqui, ametler i raïm

Semblant situació viu el caqui. El responsable de la sectorial, Vicente Carmelo Burches, explica que “no sols està tardant a eixir, sinó que ho fa de manera irregular, motiu pel qual lògicament ens preocupa el volum de la pròxima collita”.

Els productors de raïm han de recórrer al reg de suport, en el cas de disposar d'esta possibilitat, per a evitar que els ceps s'assequen. Comarques interiors com Utiel-Requena estan patint els estralls de la sequera per segon any consecutiu. En l'ametler, “el panorama és alarmant, a penes hi ha brots”, segons Armando Boullosa, responsable de la sectorial de fruita seca. I en l'olivar, a diferència d'Andalusia, on ha plogut en les últimes setmanes, es preveu una producció curta.

