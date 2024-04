El Consell de Seguretat no arriba a un consens sobre l'entrada de Palestina com a membre en l'ONU

El Consell de Seguretat de Nacions Unides ha tancat sense consens una reunió celebrada el dijous per a abordar una petició de les autoritats palestines per a l'ingrés de Palestina com a estat de ple dret en l'organisme internacional.

"No hi ha hagut un consens en esta segona reunió del comité, si bé la majoria han estat molt clarament a favor de la filiació (de Palestina)", ha sostingut l'ambaixadora maltesa, Vanessa Frazier, que ocupa la presidència rotatòria durant este mes d'abril. Així, ha assenyalat que cinc dels estats membres han demanat continuar els debats.

"Molts països destaquen que Palestina complix tots els criteris necessaris", ha sostingut en declaracions a la premsa una vegada finalitzada la reunió, abans d'explicar que "dos terços" dels participants han mostrat el seu suport a la petició presentada per Palestina, que compta amb estatus d'observador des de 2012.

Així mateix, Frazier ha revelat que demanarà un nou informe per a "veure els següents passos a partir d'ací". "Si no hi ha objeccions i hi ha acord sobre l'informe, el següent pas serà una trobada del comité per a analitzar l'informe", ha afirmat.

Tota petició per a l'ingrés de Palestina com a estat de ple dret en les Nacions Unides ha d'aconseguir primer el suport del Consell de Seguretat, en què els Estats Units --ferm aliat d'Israel-- compta amb dret a veto. Després d'això, seria sotmés a votació en l'Assemblea General de l'ONU, en què sí que podria comptar amb els suports necessaris.

La petició, presentada en un inici en 2011, va ser rellançada la setmana passada, la qual cosa ha portat el Consell de Seguretat a iniciar un nou procés formal de revisió, incloent-hi la reunió d'este dijous per part del comité encarregat d'analitzar l'assumpte, sense que ara com ara hi haja hagut reacció per part de les autoritats palestines.

La sol·licitud de les autoritats palestines va ser represa en el marc de l'ofensiva militar llançada per Israel en resposta als atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), que van deixar uns 1.200 morts i uns 240 segrestats.

L'ofensiva contra l'enclavament ha deixat fins a la data més de 33.500 morts, segons les dades de les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, a què se sumen vora 450 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs per part de colons.

