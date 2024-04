Intenten cremar viu un home sense llar a València

El Projecte Simón de Càritas, destinat a acompanyar les persones en situació de carrer, ha denunciat que esta nit han intentat cremar viu un home sense llar per la zona de la Ciutat de la Justícia de València.

Concretament, els fets han ocorregut al carrer Escultor Antonio Sacramento. Segons relata Rafael de Francisco, un home de 64 anys que pernocta des de fa mes i mig en esta zona, eren vora les 5.30 de la matinada quan la seua bossa amb roba ha explotat i ha començat a cremar, prenent el carro en el qual trasllada les seues escasses pertinences.

“Encara sort que tenia el carro als peus i no al cap, si no, no ho conte. M'he despertat perquè se m'ha començat a cremar un calcetí”, narra Rafael, encara amb l'esglai en el cos. “Els bombers i la policia han arribat al cap de cinc minuts. Un agent m'ha dit que algú no vol que dorma ací i per això han intentat cremar-me. No ho entenc, jo no moleste ningú”, lamenta.

Així ha quedat la zona després de l'incendi / L-EMV

De fet, fins ara l'única cosa que havia rebut per part del barri era afecte. Alguns veïns li havien oferit plaques per a dormir, uns altres li havien donat el telèfon per a assistir-li en cas de necessitat. “Jo he viscut de lloguer fins fa mes i mig, però l'amo del pis va morir, els seus fills el van vendre i jo em vaig quedar al carrer. Encara que podria pagar una renda amb la pensió, cada dia mire en Idealista i les habitacions només es lloguen a estudiants”, diu.

Rafael no sap si continuarà dormint en la mateixa zona —"si no puc estar ací, que baixen i m'ho diguen", demana— i tampoc ha pensat com afrontarà les pòximes nits. El que sí que ha fet, després de parlar amb Càritas i la Policia Local, ha sigut presentar una denúncia en els jutjats acompanyat del personal de Projecte Simón.

L'afectat es va despertar a temps quan se li va començar a cremar un calcetí / L-EMV

Des de la mateixa ONG recorden que els delictes cap a les persones en situació de sensellarisme suposen una infracció penal en la qual l'agressor expressa odi o discriminació cap a les persones en situació de pobresa, culpabilitzant-les i castigant-les per la seua situació de vulnerabilitat.

