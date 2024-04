Les escoles oficials d'idiomes, en peu de guerra per les retallades

En peu de guerra. Així està el professorat de les escoles oficials d'idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana, ja que la Conselleria d'Educació preveu retallades que el professorat no està disposat a consentir. "No és una reorganització, són retallades", afirmen. I és que el pròxim curs desapareixen 244 grups, s'eliminen 8.540 places per a l'alumnat i 60 de docents que es quedaran en l'atur, segons asseguren fonts sindicals.

Per això, representants del professorat de les escoles oficials d'idiomes (EOI) d'UGT i Stepv han denunciat les reduccions de grups que té previst aplicar la Conselleria d'Educació a partir del curs que ve i que comportaran una reducció de la plantilla.

Davant esta situació, el col·lectiu està convocat a una concentració de protesta per a dimecres que ve a les portes de la seu del departament que dirigix José Antonio Rivera. La cita és a l'avinguda de Campanar, de 13.30 a 15 hores.

Des de l'EOI de la Saïdia, a València, una de les seus amb major demanda, critiquen mitjançant UGT les «reduccions dràstiques de grups executades amb total nocturnitat i traïdoria». En concret, les retallades afecten 9 dels 16 idiomes que s'impartixen al centre. Entre els més afectats, es troben l'àrab i al basc, en suprimir-se l'ensenyament presencial i mantindre només l'opció digital. També patirà retallades l'espanyol per a estrangers, un dels de més demanda, en passar de 23 a 15 grups. Una decisió que suposarà, a més d'una menor oferta educativa, també una pèrdua d'ocupacions de nombrosos docents, sobretot interins. Des d'UGT, es reclama a les EOI donar una resposta en tres dies sobre la retallada imposada.